Black Friday ePrice, sconti fino al 50% e possibilità di accumulare buoni sconto fino a 1000€

Il Black Friday è tra noi! Le offerte stanno inondando la rete già da diverse ore, e i rivenditori online stanno combattendo una battaglia all’ultimo sconto per conquistare l’attenzione dei numerosi utenti che, in attesa di oggi, si stanno dedicando allo shopping online.

Tra questi non potevamo non segnalarvi ePrice, che in occasione del Black Friday ha dato seguito alla sua ottima iniziativa “Black Marathon“, grazie al quale non solo sono online tanti ottimi sconti su elettrodomestici, tv e smartphone, ma potrete anche accumulare buoni sconto fino ad un massimo di 1000€!

La promozione sarà attiva fino al prossimo 2 dicembre, con i buoni che potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2020. Ma come funziona? Sostanzialmente una vasta selezione di prodotti, appositamente contrassegnati, vi permetterà di ottenere un buono pari al valore dello sconto proposto. I buoni sono cumulabili, e potrete quindi spenderli in un colpo solo per l’acquisto di altra merce entro i limiti della promozione. Questo significa, ad esempio, che rinnovando gli elettrodomestici di casa come tv, frigorifero e lavatrice si possono ottenere 3 buoni sconto diversi, utilizzabili tutti nello stesso carrello a gennaio ed entro le date indicate!

Ogni prodotto ha il suo buono sconto, e la somma ottenuta è sempre pari al prezzo scontato. Ad esempio, acquistando la Smart TV Samsung QE65Q85RATXZT da 65″ si possono risparmiare 200€ sul prezzo originale (1.899,99€), pagandola quindi 1.699,99€. Quei 100€ risparmiati ePRICE ve li regala sotto forma di buono di pari valore e l’offerta è valida su tutti i prodotti della Black Marathon, consultabili cliccando a queste coordinate.

Detto questo, abbiamo selezionato per voi quelle che sono alcune delle promozioni più interessanti presenti sullo store, nel tentativo di aiutarvi a indirizzare per bene i vostri acquisti. Del resto la giornata del Black Friday è ricca di promozioni e, lo sappiamo bene, alcuni di voi potrebbero ritrovarsi spaesati da così tante offerte. Il nostro consiglio? Tenete d’occhio la nostra pagina dedicata che non solo si occuperà degli sconti su Amazon, ma anche di tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno in questo folle venerdì nero dello shopping. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono Shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!