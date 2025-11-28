Black Friday: la Dash Cam 4K All-in-One di GKU scontata fino al 50%

Stanchi delle solite dash cam che vi costringono a scegliere tra un buon schermo e buone specifiche? La GKU D700 è la soluzione definitiva che rompe questo compromesso, ed è ora disponibile con un'offerta imperdibile per il Black Friday. La GKU D700 non è solo una dash cam; è un vero e proprio "centro di comando completo" per il tuo veicolo, pensato per chi cerca una la tipica chiarezza di una risoluzione elevata come il 4K e un'esperienza utente semplice e premium.

Per chi è adatta? È perfetta per il guidatore che non vuole compromessi e che necessita della massima sicurezza al volante. Immagina la semplicità di mostrare filmati cristallini, con data e velocità incluse, direttamente sullo schermo in caso di un piccolo incidente.

N.B: applicate il codice TOMSHWD700 per ottenere lo sconto su Amazon

Caratteristiche principali della GKU D700

Touch screen : il cuore del dispositivo è un display reattivo da 3.18", che permette di gestire impostazioni e rivedere video con la stessa facilità di uno smartphone.

: il cuore del dispositivo è un display reattivo da 3.18", che permette di gestire impostazioni e rivedere video con la stessa facilità di uno smartphone. Doppia registrazione 4K + 1080P : cattura la strada davanti in sbalorditivo 4K e quella dietro in 1080P simultaneamente.

: cattura la strada davanti in sbalorditivo 4K e quella dietro in 1080P simultaneamente. GPS integrato : registra automaticamente percorsi, velocità in tempo reale e dati di localizzazione, inserendoli nel filmato come "prova irrefutabile".

: registra automaticamente percorsi, velocità in tempo reale e dati di localizzazione, inserendoli nel filmato come "prova irrefutabile". Wi-Fi 5GHz : garantisce anteprime video e download notevolmente più veloci rispetto al 2.4G standard.

: garantisce anteprime video e download notevolmente più veloci rispetto al 2.4G standard. Visione notturna : grazie all'ampia apertura F1.8 e alla tecnologia WDR (Wide Dynamic Range), garantisce filmati dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: grazie all'ampia apertura F1.8 e alla tecnologia WDR (Wide Dynamic Range), garantisce filmati dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Scheda SD da 64GB inclusa: la dash cam è pronta all'uso fin da subito, senza la necessità di un acquisto extra.

Offerta esclusiva Black Friday GKU D700

L'offerta per questa dash cam è valida per un periodo limitato, esattamente fino al 1 dicembre. Per voi lettori, Tom's Hardware ha assicurato un codice esclusivo che posiziona questo sistema all-in-one in una fascia di prezzo imbattibile. Acquistando su Amazon, il prezzo originale di 139.99€ scende a un prezzo finale di 90.24€, garantendo uno sconto del 36%. Per ottenere questo prezzo su Amazon, è necessario applicare il codice TOMSHWD700.

Se si preferisce acquistare direttamente dal sito ufficiale, si può beneficiare di uno sconto ancora maggiore: il prezzo originale di 120.95€ viene dimezzato, raggiungendo un prezzo finale di 60.48€, ovvero uno sconto pari al 50%.