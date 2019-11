Black Friday, le migliori offerte del 26 novembre: Cuffie Astro Gaming e schede SanDisk in forte sconto

Prosegue la settimana del Black Friday e lo fa all’insegna delle grandi offerte in vista di quello che sarà il tanto atteso venerdì nero dello shopping. Amazon, ovviamente, forte della sua leadership sul mercato degli acquisti online non sta tradendo le attese, e già da qualche giorno sta inondando la rete di offerte di vario genere, mettendo a vostra disposizione una moltitudine di sconti relativi, come sempre, al settore tecnologico e non solo. Dopo i tanti sconti di ieri su dolci e affini (alcuni dei quali ancora disponibili, anche se con prezzi più elevati rispetto a ieri), si torna oggi nel mondo della tecnologia grazie ad alcune offerte dedicate agli headset Astro Gaming.

Ottime cuffie con cavo dedicate al gaming, dalle performance eccezionali ma anche dal prezzo particolarmente elevato: ben 279,00€ per il modello A40 TR, che Amazon sconta oggi ad un più abbordabile 229,00€. Uno sconto forse non altissimo, ma neanche da sottovalutare se i parla di un prodotto i qualità top e dedicato strettamente a chi cerca performance di massimo livello. Dunque, in questa news, vi segnaliamo quelli che sono gli sconti principali della giornata tra cui, voi ovviamente affrettatevi ad acquistare i prodotti più interessanti il prima possibile, così da non rischiare esaurimento dei prodotti (cosa molto comune in questo periodo) o aumenti di prezzo.

Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

