Black Friday, le migliori offerte del 27 novembre: iRobot Roomba 981 a metà prezzo!

La settimana del Black Friday prosegue spedita ed anche oggi siamo pronti a segnalarvi quelle che sono le migliori offerte in corso su Amazon che, come prevedibile, sta inondando la rete di offerte, sconti e promozioni di ogni genere. Come avrete capito, si va dal settore tecnologico a quello casalingo, passando per gadget, giocattoli, prodotti per il benessere e qualunque altra cosa possa vendere il popolare store online. Non c’è categoria che resista: il Black Friday sta scontando davvero di tutto. Dopo le offerte stravaganti dell’inizio della settimana tra cui, ricordiamolo, non sono mancati dolci e cioccolato, si torna oggi nella norma con un’ottima offerta su iRobot Roomba 981, ovvero l’ottimo robot aspirapolvere di Roomba, generalmente venduto a ben 999,99€!

In sconto oggi del 50%, iRobot Roomba 981 è disponibile in scorte limitatissime al prezzo di appena 499,99€. Un prezzo che, rispetto ad un normale aspirapolvere o anche ad una moderna scopa elettrica potrebbe sembrare esoso, ma va considerato che si tratta di uno dei robot aspirapolvere al top dell’attuale mercato, capace per altro di adattarsi a qualunque tipologia di superficie. Dotato di 2 spazzole in gomma multi-superficie, iRobot Roomba 981 è adatto ai peli di animali, svolge una pulizia della casa in 3 fasi ed è dotato di sensori Dirt Detect che riconoscono le aree più sporche della stanza dove concentrano la pulizia effettuata dal robot. Insomma: un perfetto partner nella pulizia della casa, il cui prezzo scontato del 50% non può essere affatto sottovalutato! Oltre al Roomba 981, come da consuetudine vi segnaliamo anche quelle che solo le principali offerte della giornata, voi ovviamente affrettatevi ad acquistare i prodotti più interessanti il prima possibile, così da non rischiare esaurimento dei prodotti (cosa molto comune in questo periodo) o aumenti di prezzo.

Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

