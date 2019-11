Black Friday ore 11:00, le 5 offerte che stanno spopolando su Amazon

Il Black Friday è arrivato e con lui migliaia di offerte su moltissimi prodotti hi-tech e non solo. In particolare fino a questo momento stanno spopolando cinque prodotti che se, vi sono sfuggiti, potrebbero fare al caso vostro. Lo sconto è valido solo per oggi.

Il primo è la Smart TV Samsung QE55Q64RATXZT, un televisore QLED da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. È in offerta a tempo scontato del 55% da 1299 € a 579 €. Se 55 pollici sono troppi per lo spazio che avete a disposizione, allora potete ripiegare sul 43 pollici Samsung UE43RU7450UXZT, un’altra Smart TV 4K Ultra HD che scende del 21% da 419 a 329 €.

Offerta davvero interessante per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 671, scontato del 43% a 199,99 €. Un robottino che vi tiene pulita la casa in autonomia e che potete controllare da smartphone e programmare a distanza. Di livello superiore è l’iRobot Roomba 960 a 399 €, scontato di ben il 51%.

Segnaliamo infine per il pubblico femminile, o semplicemente a chi vuole fare un regalo, che in sconto del 43% a 113,99 € c’è la piastra professionale per capelli Ghd Gold Professional Styler. Un prodotto d’uso quotidiano su cui non è meglio risparmiare, ma se capita… ben venga!

Offerte trending su Amazon per il Black Friday

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!