Black Friday, Trovaprezzi.it fa il punto su uno degli eventi più attesi dell’anno

I giorni della Black Week che vanno dal Black Friday al Cyber Monday rientrano ormai tra gli eventi che gran parte degli italiani annotano con anticipo sul calendario. Una settimana ricca di opportunità e imperdibili occasioni per poter acquistare prodotti di tecnologia a prezzi molto vantaggiosi e magari approfittarne per pensare già ai regali in vista del Natale. Il comparatore di prezzi online Trovaprezzi.it, nella sua ultima ricerca ha analizzato il comportamento degli italiani relativamente alla ricerca online proprio durante i giorni compresi tra il Venerdì Nero e l’altrettanto noto Cyber Monday. Smartphone, televisori, lavatrici ed asciugatrici, neanche a dirlo, sono le principali categorie di interesse, in questo particolare periodo dell’anno.

Analizzando le intenzioni d’acquisto tra il 23 e il 26 novembre dello scorso anno su Trovaprezzi.it, si sono registrate oltre 4 milioni e mezzo di ricerche. Le 10 categorie del portale che hanno catalizzato l’attenzione degli utenti sono state:

Rispetto al 2017 si riscontra un calo di interesse per la categoria Aspirapolvere e Pulitrici (passata dalla 5° alla 9° posizione), Elettrodomestici da Cucina, Profumi e Tablet a vantaggio di Integratori e Coadiuvanti, Frigoriferi e Congelatori e Forni che salgono in classifica posizionandosi rispettivamente alla 6°, 7° e 10° posizione.

Ma quali sono i momenti di maggior picco delle ricerche durante questi quattro giorni ricchi di offerte? Nonostante la giornata di venerdì sia lavorativa, dalle 9 alle 14 del Black Friday si concentra la maggiore attività degli italiani, che prosegue il sabato pomeriggio con picchi di ricerche tra le 14 e le 18 e la domenica dalle 17 alle 22. Il Cyber Monday, che chiude il periodo delle offerte prenatalizie, attira l’attenzione degli italiani a più riprese: la maggiore concentrazione di ricerche è alle 14, tra le 17 e le 18 e dalle 21 alle 22.

Le regioni maggiormente attive, con una crescita rilevante rispetto agli stessi giorni della settimana precedente, si dimostrano essere Trentino Alto Adige (+50%), Toscana (+49%), Veneto (+46%) e Umbria e Friuli-Venezia Giulia (+44%).

Analizzando le intenzioni di acquisto del periodo, è stata stimata una crescita del 18% rispetto allo scorso anno concentrata maggiormente nella giornata di venerdì 29. I quattro giorni di “sconti folli” complessivamente raggiungono il 20% delle ricerche del mese di novembre 2019, così distribuite:

Queste stime si confermano in linea con i dati delle precedenti edizioni: ad eccezione del 2014 in cui il Cyber Monday aveva riscosso più interesse del Black Friday, il venerdì guadagna terreno anno dopo anno, attirando maggiormente l’attenzione degli utenti interessati all’acquisto.

L’identikit del potenziale consumatore digitale ci rivela però alcune novità: per quest’anno si stima una crescita delle ricerche effettuate da desktop con una crescita che varia dal 2% al 6% durante i 4 giorni, con un incremento degli utenti over 55. Non resta, a questo punto, che attendere qualche giorno per scoprire quali offerte ci regalerà questo Black Friday.