BlackMagic Pocket Cinema Camera 6K per videoriprese al top

BlackMagic Pocket Cinema Camera 6K è la nuova versione entry level della fotocamera professionale, che consente di realizzare riprese 6K a60FPS a un prezzo relativamente basso, almeno in rapporto al mercato e alle funzionalità offerte.

‎BlackMagic Design ha presentato una nuova versione del suo modello entry level, la Pocket Cinema Camera 6K, evoluzione del precedente modello 4K. La nuova fotocamera ha un sensore di dimensioni maggiori rispetto a quello dello scorso anno, quasi un Super 35 HDR, che consente alla Pocket Cinema Camera di registrare video nello standard Apple 10-bit ProRes fino a 4 K o in quello 12 bit Blackmagic RAW – un formato che può preservare la qualità dei dati dei sensori – fino a 6 K e 60 FPS.‎

Uno dei vantaggi principali di questo nuovo modello, al di là della risoluzione, è comunque il supporto al range dinamico dii ben 13 stop, che consentono di ottenere immagini con un dettaglio maggiore rispetto ad altre fotocamere competitor, sia nelle zone più luminose che in quelle più scure, come ad esempio nel caso in cui si facciano riprese in una stanza buia ma con raggi di luce che penetrano all’interno.

‎L’attacco EF della fotocamera è compatibile con quello degli obiettivi di diversi brand, da Canon a Sigma, fino a Zeiss, consentendo così ai fotografi di utilizzare gli obiettivi che si hanno già. Inoltre, grazie proprio al sensore più grande e all’attacco EF, Pocket Cinema Camera 6K consente di catturare immagini con una maggiore profondità di campo rispetto al modello precedente, con soggetti che spiccano maggiormente sullo sfondo sfocato. ‎

‎Come il modello dello scorso anno, anche qui ritroviamo un display da 5 pollici e il sistema BlackMagic OS, con un sistema di menu intuitivo. L’unica cosa che bisogna ricordarsi è che a differenza di molte fotocamere mirrorless attuali, la Pocket Cinema si rivolge a un pubblico di professionisti e quindi non è dotata di un sistema di autofocus continuo. ‎

‎BlackMagic ha anche annunciato che DaVinci Resolve 16,1 Beta è disponibile e introduce diverse novità, tra cui indicatori smart per tagli e transizioni, un “rilevatore di noiosità” che ignora le parti per la revisione e un Sync Bin per l’editing multicamera intelligente. BlackMagic infine ha anche reso disponibile lo strumento RAW Speed Test, che aiuterà gli utenti Mac a definire le prestazioni dei propri computer nella gestione dei file RAW. ‎

‎La fotocamera Pocket Cinema 6K è già disponibile presso i rivenditori di tutto il mondo al costo di 2255 euro, un prezzo certamente elevato ma comunque inferiore a quello di altre fotocamere 6K come ad esempio la Panasonic S1H o delle fotocamere RAW di RED o ARRI. ‎