Da tempo state valutando di migliorare la vostra sicurezza in casa e in giardino ma state cercando la proposta perfetta per spendere il meno possibile? Il Prime Day è l’occasione ideale, tenendo presente che avrete la possibilità, in accesso anticipato se avete l’abbonamento al servizio Prime, di portare a casa queste 2 videocamere di sicurezza Blink in super sconto. Per pochissimo, infatti, avrete l’occasione di acquistarle con uno sconto del 56%!

Ciò significa che potrete portarle a casa da appena 79,99€ invece di 179,99€. Trattandosi di un’occasione da non farvi davvero scappare, vi consigliamo di portare a termine l’acquisto quanto prima, fintanto chef ci sono ancora unità a disposizione.

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD e senza fili, alimentata a batteria, che vi permette di monitorare la casa giorno e notte grazie alla visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio incluse. Questa videocamera, inoltre, è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutare a proteggere la vostra casa sia all’interno che all’esterno, con il sole o con la pioggia.

Non meno importante, riceverete delle notifiche sul vostro telefono non appena la videocamera rileverà del movimento e potrete personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor per ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno, in determinate aree della casa. In più, potrete vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale grazie alla funzionalità Live View e all’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor.

Inoltre, è compatibile con Alexa, in modo tale da permettervi di utilizzare la voce per monitorare la vostra casa, senza muovere nemmeno un dito. Ovviamente, potrete salvare e condividere i video registrati grazie alla funzione Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) o nel Cloud con una prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Blink.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

