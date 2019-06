Blink XT è la prima offerta WOW dell’Amazon Prime Day

Prima offerta WOW per l'Amazon Prime Day 2019. Sconto del 50% sulla telecamera di sorveglianza Blink XT fino al 14 luglio.

In largo anticipo rispetto all’inizio del Prime Day ecco che Amazon ha deciso di pubblicare la sua prima offerta WOW che coinvolge le telecamere di sorveglianza Blink XT che, da quanto ci è dato vedere dalla pagina del prodotto, rimarranno in offerta al 50% fino all’inizio del Prime Day. Blink fa parte delle “Amazon Company” e produce telecamere di sicurezza. In questo specifico caso l’offerta riguarda il kit base della Blink XT, la telecamera aggiuntiva e il bundle con 2 telecamere, tutti proposti a metà prezzo.

Cos’è Blink XT?

Blink XT è una telecamera di sicurezza da esterno con le seguenti caratteristiche:

Resistente alle intemperie , per interni ed esterni: Posiziona la telecamera Blink in qualsiasi punto della casa, sia all’interno che all’esterno. Inizia con un sistema con poche telecamere ed espandilo collegando un massimo di 10 telecamere allo stesso modulo di sincronizzazione Blink.

Rilevatore di movimento : Non appena rileva un movimento, il sensore integrato nelle telecamere Wi-Fi invia una notifica al tuo smartphone e registra un breve filmato dell’evento, inviandolo poi al cloud.

Sistema di sicurezza a batteria : Il sistema di telecamere senza fili è alimentato da 2 batterie AA al litio (incluse) con una durata di 2 anni. I dati vengono inviati dalle telecamere IP via Wi-Fi.

Sistema di videosorveglianza intelligente con video in HD : Semplice installazione fai da te in pochi minuti. Le telecamere sono facili da controllare tramite Wi-Fi grazie all’app gratuita Blink per iOS e Android.

Archiviazione sul cloud senza costi aggiuntivi: Completamente senza fili, senza abbonamenti mensili o contratti.

Oltre a questo è possibile controllare Blink XT tramite Alexa.

Blink XT, le offerte disponibili

Potete acquistare Blink XT con le seguenti offerte:

