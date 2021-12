Blockchain.com lancia la beta del proprio marketplace NFT

Blockchain.com si unisce alle tante aziende crittografiche che stanno entrando nel mercato degli NFT, lanciando il suo marketplace, che consentirà alle persone di acquistare, vendere e conservare NFT all’interno del proprio portafoglio Blockchain.com. Al momento il marketplace è però ancora in sviluppo e disponibile solo in versione beta e, per utilizzarlo bisogna iscriversi a una lista d’attesa.

“La crescita e l’eccitazione nello spazio NFT sono innegabili, ma vediamo molte delle stesse sfide all’adozione che la crittografia ha affrontato nei suoi primi giorni. In particolare, l’accesso al mercato NFT è troppo complesso e poco intuitivo”, ha scritto la società in un post sul blog. “Vogliamo rendere l’accesso al mercato NFT facile come l’accesso al mercato delle criptovalute”.

Gli Stati Uniti hanno lanciato i propri mercati NFT a giugno e ottobre, rispettivamente, con FTX. Il mercato statunitense sta diventando il primo a supportare NFT basati su Ethereum e Solana. Anche il gigante dello scambio di criptovalute Coinbase ha annunciato il suo mercato NFT l’11 ottobre, ma anche questo è ancora in fase beta. Oltre ad annunciare il suo prossimo mercato NFT, Blockchain.com ha recentemente acquisito la società di investimento crittografico focalizzata sull’America Latina SeSocio.