Blockchain “distruggerà l’architettura del mondo che costruiamo”: CEO di DBS

Al Tech3 Forum del 15 ottobre scorso, l’amministratore delegato di DBS, Piyush Gupta, ha affermato che la tecnologia blockchain “potrebbe distruggere l’architettura del mondo che abbiamo costruito”, in cui il valore è registrato in hub come le banche.

Secondo Gupta, le banche non sarebbero infatti necessarie se venisse utilizzato un libro mastro distribuito come la blockchain, che consente di conservare i record da parte di ogni entità. Ciò cambierebbe il mondo degli affari in cui borse, banche e autorità centrali potrebbero non essere nemmeno necessarie, ha aggiunto.

Photo credit - depositphotos.com

Nonostante i vantaggi, un mondo intorno alla tecnologia blockchain porrebbe una serie di sfide, che include la messa in discussione delle nozioni fondamentali di valore. Per spiegare il suo punto di vista, Gupta ha citato l’esempio di un token non fungibile, in cui un oggetto digitale come un disegno o un’animazione viene venduto per milioni di dollari. “Perché c’è valore in esso? Ma poi inizi a pensare: perché c’è valore in un dipinto della Gioconda?” aggiungendo che chiunque può vedere il dipinto al Louvre, al museo di Parigi o anche online.