Blockchain, ecco 5 attività che potrebbero non sopravviverle

La tecnologia blockchain offre diversi vantaggi ai comuni cittadini, ma potenzialmente è anche un game changer del mercato e se la sua adozione dovesse procedere, alcune attività attuali potrebbero diventare presto obsolete e addirittura sparire. Vediamone cinque.

Contabilità

Blockchain consente di gestire agilmente gli estratti conto bancari, i moduli bancari e altri dati che prima erano affidati agli uffici contabili. Con blockchain invece non è più necessario tenere traccia delle informazioni sensibili in quanto tali informazioni possono essere archiviate e recuperate dalla blockchain in qualsiasi momento.

Procedure di prestito e interessi

Le banche erogano prestiti agli individui in base ai punteggi di credito forniti dalle agenzie di credito. Questi punteggi di credito possono essere errati e ad alcune persone sono stati, sfortunatamente, negati prestiti a causa di errori nei loro registri. Tuttavia, con blockchain le persone ottengono prestiti facilmente anche a un tasso più economico e possono richiedere prestiti in base al loro punteggio di credito globale. Ci sono piani per introdurre il credit scoring nella blockchain.

Photo credit - depositphotos.com

Trasporti

Blockchain semplifica la verifica della proprietà di veicoli e pezzi di ricambio. Piuttosto che il vecchio metodo cartaceo che può essere facilmente manipolato, la blockchain ha preso il sopravvento e qualsiasi informazione falsa o modifica delle informazioni originali di qualsiasi veicolo rubato può essere rintracciata.

Tracciamento di armi

Blockchain offre l’opportunità di tracciare le armi in caso di uso illegale. Se le informazioni sui possessori di armi sono registrate nel sistema di dati blockchain, i proprietari di armi possono essere facilmente rintracciati in caso di crimini e anche il possesso illegale o le armi da fuoco possono essere prevenute. Gli utenti e i venditori di armi non autorizzati possono essere facilmente individuati.

Settore immobiliare

Ogni anno vengono segnalati migliaia di casi di frode legati al patrimonio immobiliare. Questo perché gli acquirenti non sono in grado di tenere traccia delle informazioni dei venditori prima di effettuare acquisti. L’uso di documenti cartacei può portare a errori e falsificazioni. Tuttavia con blockchain qualsiasi alterazione delle informazioni memorizzate verrebbe notata dagli utenti. Titoli fondiari, proprietà, atti e privilegi possono essere trasferiti online senza problemi. Gli agenti immobiliari che fanno pagare un sacco di soldi sottoforma di commissioni, dovrebbero abbandonare il settore immobiliare, così come i notai, attualmente indispensabili per registrare vendite e passaggi di proprietà.