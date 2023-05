Amati dai campeggiatori, se non essenziali per la vita all’aria aperta, i generatori elettrici solari stanno diventano sempre più comuni, e negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento considerevole delle versioni portatili. Il Bluetti EB70, oggetto di questa recensione, è un esempio perfetto. Scopriamo le caratteristiche di questo prodotto e quali bisogni può soddisfare.

Non solo campeggiatori

Non dovrete essere dei campeggiatori per volere un dispositivo con cui alimentare i dispositivi elettrici in mezzo alla natura. Oggi la tecnologia è ovunque, molti non riescono a farne a meno, e anche la vita all’aria aperta è cambiata, almeno per alcuni. Poter contare su una riserva di energia è quindi una comodità a cui non si è più disposti a fare a meno, e quando si possiede un generatore elettrico di questo tipo si scopriranno sempre più modi per usarlo. Ve ne dico solo alcuni che ho sperimentato in prima persona: l’alimentazione di una macchina per ghiaccio e una spillatrice per birra durante una cena all’aperto, l’alimentazione di una macchina del caffè in una zona dove mancava una presa di corrente, l’uso di utensili per il fai-da-te facendo a meno di una scomoda prolunga o l’alimentazione di una TV per guardare un evento sportivo in giardino (e anche di un altoparlante e un router 5G per lo streaming).

Nessuna di queste situazioni era stata ricercata, bensì è stata la presenza della batteria a innescare l’idea. Certo, possiamo sopravvivere anche senza voler guardare una partita in giardino, ma se avete qualche necessità più nobile, come ad esempio l’uso di utensili elettrici per lavorare, vi ritroverete poi in situazioni dove vi accorgerete di poter usare il generatore anche in altri momenti inizialmente impensabili.

Come è fatta

Bluetti EB70 è facilmente trasportabile, considerando le dimensioni di 32 x 21,6 x 22,1 cm e la pratica maniglia superiore che si ripiega per integrarsi nella scocca. Pesa poco meno di 10 kg, non proprio un peso piuma, ma comunque si può spostare facilmente. Non è abbastanza leggera da potervela caricare sulle spalle per una lunga camminata, intendiamoci, a meno che non abbiate intenzione di fare un bel allenamento.

Tutti i connettori sono raggruppanti nella parte anteriore, proprio tutti, anche il connettore per la ricarica della batteria interna. Suddivisi in due circuiti separati, che si attivano con la pressione di un tasto, sulla sinistra sono allineate: due porte USB-C che arrivano fino a 100 Watt, due porte USB-A classiche da 5V (ma 3A), due uscite DC 5521 da 12 V / 10A e un connettore da accendisigari. A destra ci sono invece due prese Schuko. Un pulsante per ognuno dei due circuiti permette di abilitare l’erogazione dell’energia. Sulla destra c’è anche un LED ad alta luminosità che funziona da torcia: una pressione lo accende, una seconda pressione aumenta l’intensità luminosa, una terza pressione lo fa lampeggiare, nel caso abbiate bisogno di usarlo come segnalatore di presenza / emergenza. Sulla scocca superiore è presente una zona di ricarica a induzione che eroga fino a 15 watt.

Tutti questi connettori sono conosciuti e facilmente usabili per alimentare apparecchiature di tutti i tipi, ad eccezione forse del connettore DC 5521, che difficilmente troviamo in questa forma. Questo connettore è però usato per molti dispositivi, è il classico connettore tondo che troviamo su router, monitor, TV di piccole dimensioni e altri dispositivi. Tuttavia, questo connettore è sempre collegato a un trasformatore, che si occupa di trasformare la corrente alternata in continua; con il cavo giusto avrete quindi l’opportunità di alimentare questi dispositivi direttamente, facendo a meno del trasformatore, sfruttando la porta sull’EB70.

Al centro del pannello anteriore c’è lo schermo LCD, in un mix di colori bianco e blu. È molto visibile, anche in condizioni di elevata luminosità. Indica lo stato di carica della batteria con cinque tacche, ognuna corrispondente al 20% di capacità. Affianco viene mostrato l’assorbimento in watt, in entrata e uscita. Non è possibile cambiare schermata o interagire in altro modo, è quindi molto essenziale.

Accessori nella confezione

Oltre alla batteria / generatore, incluso nella confezione avrete l’alimentatore di ricarica, decisamente imponente, i cavi di collegamento per i pannelli solari e il cavo di ricarica per la presa accendisigari dell’auto.

Specifiche tecniche batteria

La capacità della batteria è di 716 Wh. Il carico massimo che potrete collegare alle due prese Schuko è di 1000 Watt. La batteria è garantita fino a 2500 cicli di ricarica (in realtà Bluetti indica 2500 e oltre). È una durata decisamente lunga, considerando che se vorrete ricaricarla tutti i giorni, avrete davanti 8 anni di vita assicurata. È comunque uno scenario improbabile, quindi diciamo semplicemente che la durata delle celle non è un problema.

La ricarica completa tramite l’alimentatore e da rete casalinga è stimata in 3-4 ore, mentre da presa 12 volt dell’auto è di 7-8 ore. Più interessante il dato di ricarica tramite pannelli solari: con un kit da 200 watt riuscirete a ricaricarla in 5-6 ore. Non potrete andare oltre i 200 watt per la ricarica, quindi abbinare più pannelli per tentare una ricarica più veloce non è possibile, e di conseguenza non è nemmeno possibile abbinare più fonti di ricarica, caratteristica invece supportata su altre batterie di fascia superiore.

Autonomia dei dispositivi

Per quanto tempo è possibile alimentare i vari dispositivi con la Bluetti EB70? Il produttore ci indica una forma per effettuare una stima, cioè moltiplicare la capacità totale di 716 Wh per 0,15, e poi dividere il risultato per il consumo dell’apparecchio collegato. Sembra quindi che Bluetti stimi una resa dell’85% della capacità massima della batteria, portando i Wh realmente disponibili a poco più di 600.

Ho fatto alcune prove con vari dispositivi per capire a cosa fosse idonea la Bluetti EB70. I 1000 watt di picco rappresentano un fattore limitate. Ad esempio, quando ho provato a collegare una macchina per il caffè (un Nespresso di piccole dimensioni), il circuito è subito andato in sovraccarico e il sistema di protezione ha staccato l’alimentazione. Ho provato a collegare un asciugacapelli, che è stato alimentato solo a velocità e temperatura media, mentre alzando la temperatura si bloccava l’alimentazione. Lo stesso è successo con un trapano, alimentato fino a velocità media, all’incirca. Il problema di alimentazione di questi dispositivi è legato principalmente alla potenza di spunto, cioè all’energia richiesta dai dispositivi nel momento dell’accensione. Alcune batterie di grandi dimensioni sono in grado di andare molto oltre la potenza massima dichiarata, ma solo per una frazione di secondo, quanto è necessario per permettere che le apparecchiature si avviino. L’EB70 ha capacità limitate sotto questo punto di vista, il produttore non indica questo dato ma le prove mostrano chiaramente che difficilmente offra una potenza superiore ai 1000 watt, gli stessi di consumo massimo, e questo è il motivo per cui non è idonea ad alimentare i piccoli elettrodomestici o utensili.

EB70 è quindi l’ideale per piccole apparecchiature da campeggio o elettronica come TV, altoparlanti, ventilatori, smartphone, computer portatili, etc. Insomma, tutti questi dispositivi che hanno un consumo continuativo contenuto attorno, al massimo, a qualche centinaio di watt.

Rumorosità

Quando in uso, in base al carico, partirà una ventola per il raffreddamento. Se state ricaricando o alimentando dispositivi che consumano pochi watt, la ventola non partirà nemmeno, se non dopo molto tempo d’uso. Se collegherete dispositivi da qualche centinaio di watt la ventola partirà subito. Non si può considerare rumorosa, ma nemmeno molto silenziosa. Possiamo dirvi che all’aria aperta, a 2-3 metri di distanza, in una giornata tranquilla si confonderà con i rumori ambienti. In un ambiente chiuso ovviamente si sentirà in maniera più marcata.

Verdetto

Stiamo iniziando a recensire questi prodotti, quindi non posso ancora darvi dei giudizi su confronti con altri prodotti, almeno non abbastanza da valutare l’interno mercato. Tuttavia, considerando la tipologia di prodotto che deve soddisfare delle necessità specifiche, cioè EB70 non è un prodotto che si acquista per farsi un regalo un po’ particolare, credo sia importante identificare i pro e i contro del prodotto stesso e il campo applicativo.

EB70 non può essere usato per alimentare piccoli elettrodomestici o utensili, poiché la potenza di spunto non è sufficiente. La capacità di 700 Wh è discreta e in base alla tipologia di dispositivi che vorrete collegare potrà alimentarli da alcune a molte ore. Una TV che consuma un centinaio di watt potrà essere alimentata per circa 6 ore. Un notebook per molto di più. Insomma, dovreste fare dei conti in base alle vostre necessità, che tuttavia non possono andare oltre l’alimentazione di piccoli elettrodomestici da campeggio o elettronica di consumo dalle richieste energetiche contenute.

La dotazione di porte di ricarica, in questo contesto, è più che sufficiente. La possibilità di ricaricare la batteria, completamente, in circa 5-6 ore con un kit di pannelli da 200 watt dovrebbe essere tale da non creare disservizi in una routine di ricarica giornaliera e uso serale, immaginando una situazione di campeggio all’aria aperta. Insomma, valutate bene queste caratteristiche per capire se la EB70 fa al caso vostro o se fareste bene a optare per un modello più potente e dalla maggior capacità.

Bluetti EB70 costa 750 euro. Un costo in linea con quello di altri prodotti simili. Inoltre, fino al 15 di questo mese, è disponibile un buono sconto di 50 euro con il codice sconto “TOMSHW”, solo con l’acquisto di EB70+SP200S e BLUETTI PV200.