Bluetti è un’azienda giovane, che da circa 10 anni si occupa di sistemi di produzione di energia alternativi e di accumulatori portatili, per avere sempre a disposizione energia elettrica anche in mobilità. Con l’inverno alle porte l’azienda sta per presentare sul mercato un nuovo concetto di sistema di accumulo, questa volta pensato per la casa.

In un periodo di crisi energetica la proposta di Bluetti risulta particolarmente interessante, perché di fatto permette di eliminare qualsiasi problema correlato alla carenza di energia elettrica nella rete. Lo si può fare utilizzando una soluzione alternativa proposta dall’azienda, che si chiama EP600.

Si tratta di un sistema di alimentazione elettrica alternativo alla rete, costituito da un inverter ibrido e da una serie di accumulatori modulari. In sostanza ogni abitazione potrà essere dotata di un ESS (Energy Storage System) che entra in azione ogni qualvolta vi sia un’importante richiesta di energia elettrica, utilizzando l’energia immagazzinata negli accumulatori.

Chi desidera aumentare ulteriormente la propria indipendenza dalla rete elettrica, così come la sostenibilità della propria abitazione, riducendo il costo in bolletta dell’energia, può collegare il nuovo EP600 di Bluetti a un impianto di pannelli fotovoltaici. Il dispositivo è infatti in grado non solo di funzionare da controller per il set di batterie, ma anche da inverter per l’impianto fotovoltaico. Ogni EP600 può essere collegato a una o più batterie, fino a un massimo di 16.

Bluetti propone il modello B500, con celle LiFePO4 da 4.960 Wh, che consente di ottenere una capacità massima del sistema alternativo di accumulo pari a 79,3 kWh con 16 batterie B500. Queste batterie possono essere installate sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, grazie alla piacevole custodia in alluminio e al sistema interno di auto riscaldamento, che le rende adatte anche alle basse temperature. L’involucro protegge l’intero sistema EP600 più accumulatori anche dalla polvere e dai graffi; le batterie B500 sono garantite fino a 10 anni e l’intero sistema è classificato IP65. Il rumore massimo prodotto dall’EP600 è di 50 dB e non è necessario montarlo a parete, in quanto si autosostiene.

EP600 è pensato come sistema di fornitura dell’energia alternativo alla rete elettrica della zona, perché per ricaricare le batterie al suo interno si utilizzano i pannelli fotovoltaici, da installare a parte. È però anche collegato alla rete elettrica esterna, quindi è possibile ricaricarlo in qualsiasi momento del giorno e della notte, approfittando di volta in volta della soluzione più adatta.

L’inverter è da 6 kW e fornisce una potenza di 230/400 V, perfetto quindi per far funzionare gli elettrodomestici di un’abitazione, alcuni dei quali anche contemporaneamente. L’installazione è semplice, ma è chiaro che è bene contattare un tecnico, sia per posizionare il dispositivo, sia per valutare il numero di batterie da collegare all’inverter.

La soluzione ideale per le famiglie che desiderano risparmiare consiste nell’installare l’EP600 insieme con i pannelli fotovoltaici, perché in questo modo si ottiene energia elettrica in modo completamente gratuito. Questo è utile soprattutto nei momenti in cui il prezzo dell’energia elettrica è molto elevato. Nel caso in cui invece il prezzo risulti particolarmente basso può essere interessante prelevarne dalla rete, per ricaricare le batterie. Per la ricarica tramite i pannelli solari di un sistema EP600 con due batterie B500 servono poco più di due ore. In questo modo si può avere a disposizione tutta l’energia elettrica di cui si ha bisogno nei momenti in cui questa ha un costo più elevato se la si preleva dalla rete.

Bluetti ha presentato al mercato il sistema EP600 e le batterie B500 il 1° novembre 2022 alle ore 10:00 (CEST) e i dispositivi saranno disponibili solo per alcuni precisi Paesi, tra i quali possiamo citare Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Spagna, Polonia e Austria. Il prezzo di lancio ad oggi proposto è di 8.900 euro per un sistema che comprende l’inverter ibrido e controller EP600 più due batterie B500; le sole batterie B500 hanno un costo di 3.000 euro l’una, con spedizione gratuita. Questi prezzi sono validi fino al 31 dicembre 2022.

Il servizio di installazione è disponibile, ma solo su richiesta e opzionale; per il dispositivo EP600 e le batterie B500 sono inclusi 10 anni di garanzia. Bluetti è presente in oltre 70 Paesi e oggi vanta clienti in tutto il mondo. Da oltre 10 anni produce sistemi di accumulo e tecnologie green, pensate sia per l’utilizzo domestico che nell’outdoor. Chi desidera maggiori informazioni sull’azienda Bluetti le trova sul sito https://it.bluettipower.eu/