Bomaker Polaris 4K Laser TV, il nuovo proiettore a corto raggio in offerta per i primi Kickstarter

Bomaker sta per lanciare nei prossimi giorni una campagna sul famoso sito di crowdfunding Kickstarter per la raccolta dei fondi necessari alla produzione del nuovo proiettore laser a corto raggio Polaris 4K Laser TV. Per i primi backer (investitori), l’azienda garantisce l’acquisto di uno dei primi dispositivi prodotti ad un prezzo scontato del 31%.

Bomaker Polaris 4K Laser TV è un proiettore laser a corto raggio dalla risoluzione 4K UHD che può proiettare fino a una diagonale massima di 200″. Rispetto ai proiettori tradizionali, Polaris 4K Laser TV è in grado di riprodurre un’immagine con una gamma di colori NTSC del 193% grazie all’utilizzo della tecnologia tri-color laser riuscendo a ricoprire interamente la gamma colori estesa BT.2020 (107%). Con un valore di luminosità di 2500 lumen ANSI, può essere utilizzato anche nelle stanze più luminose e supporta lo standard HDR10.

Dotato della tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), Polaris compenserà il movimento dell’immagine per garantire una nitidezza maggiore. Il proiettore è inoltre in grado di aumentare il framerate dei contenuti a 30 fps fino a 60 o persino 120 fps aggiungendo immagini intermedie. Per garantire la sicurezza personale è presente un sensore in grado di rilevare se qualcuno si sta avvicinando al fascio luminoso nell’area compresa tra 0,4m e 1m, bloccando temporaneamente la proiezione dei contenuti per evitare possibili danni agli occhi.

Per concludere, Polaris 4K Laser TV è dotato di un sistema audio Hi-Fi con supporto alla tencologia Dolby DTS, in questo modo non sarà necessariamente obbligatorio disporre di un sistema audio separato all’interno della stanza.

La campagna Kickstarter verrà lanciata nei prossimi giorni con la possibilità di acquistare il proiettore al prezzo scontato di 2299 dollari. I più veloci potranno approfittare di un ulteriore sconto del 31% sul prezzo di vendita finale del prodotto (2899 dollari) portandosi a casa Polaris 4K Laser TV per soli 1999 dollari. Potete lasciare la vostra email per essere informati nel momento in cui la campagna di raccolta fondi verrà mandata online nella pagina ufficiale del prodotto, dove sono presenti tutte le informazioni riguardo questo nuovo proiettore di Bomaker.