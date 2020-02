Bonus digitale, ePRICE sconta subito 50€ sull’acquisto di una nuova TV

Nonostante manchi ancora diverso tempo allo switch off dell’attuale tecnologia di trasmissione televisiva, sono ancora moltissimi i rivenditori che stanno proponendo offerte e promozioni varie per poter usufruire del bonus statale per l’acquisto di una nuova TV, così da poter essere pronti da subito per quello che sarà il passaggio allo standard DVB T2 che sarà ufficialmente abilitato a metà del 2022.

Come infatti saprete, nei prossimi anni sarà introdotto il nuovo codec HEVC, che causerà problemi anche a chi dispone di una tv non proprio datata, ma comunque antecedente al 2014-2015. Benché, infatti, le tv di quegli anni dispongano del supporto DVB T2, non tutte dispongono dell’abilitazione al codec HEVC, motivo per cui entro il 2022 (premesso non siate muniti di un decoder esterno) anche questi apparecchi potrebbero non ricevere adeguatamente i canali televisivi… o non riceverli affatto! La scadenza, come detto, è quella di giugno 2022, ma molti dei principali store online (e non), come appunto ePrice, si stanno proponendo da tempo con offerte decisamente degne di nota.

Dunque, se siete alla ricerca di un buon televisore, e di un metodo per utilizzare il bonus digitale messo a disposizione dello stato, quella di ePRICE potrebbe essere la soluzione che fa per voi: 50 euro di sconto immediato su una ampia selezione di Smart TV a cui, gli aventi diritto, possono poi sommare il bonus messo a disposizione dal nostro paese in vista dello switch off televisivo. Un’offerta ottima che, per altro, va a sommarsi all’ottima offerta che ePrice ha reso disponibile ieri sui processori AMD Ryzen, con sconti anche superiori al 20%!

Attenzione però, perché entrambe le promozioni sono a scadenza e, per quanto riguarda quella relative le Smart TV, avrete poco più di 5 giorni a partire da oggi (mercoledì 5 febbraio) per usufruire della promozione e rinnovare così, a prezzi convenienti, il vostro angolo TV! Meglio approfittarne subito! Dunque, senza indugiare ulteriormente, vi offriamo la nostra selezione di TV in offerta su ePrice con l’invito, ovviamente, a tenere sott’occhio la pagina dedicata alla promozione, raggiungibile anche cliccando il banner sottostante.

