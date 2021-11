Boom delle vendite NFT, ma la proprietà è ancora nelle mani di pochi

Il mercato NFT dell’arte è cresciuto dai 17,8 milioni di dollari del 1° gennaio scorso a 1,8 miliardi di dollari di vendite totali al 5 novembre 2021. All’inizio del 2021, il mercato NFT da collezione è partito con un volume totale di vendite di 55,5 milioni di dollari, ma da allora è salito a 5,6 miliardi di dollari. Come riportato da Reuters, i volumi totali delle vendite di NFT sono passati da 1,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre a 10,7 miliardi di dollari nel 3° trimestre.

“Quello che stiamo vedendo con gli NFT è l’emergere di un pubblico completamente nuovo di trader nello spazio, guidato da forse la rampa di accesso alle criptovalute più amichevole mai vista”, ha detto a Cointelegraph Pedro Herrera, analista senior di blockchain presso DappRadar.

In un editoriale del New York Times del maggio 2021, lo scienziato ungherese albert-László Barabási ha descritto la sua analisi delle transazioni che hanno avuto luogo sulla piattaforma di mercato SuperRare crypto art NFT. Nell’analisi, Barabási ha esaminato il numero di transazioni NFT d’arte in comproprietà tra collezionisti sulla piattaforma. Ha definito gli NFT artistici in comproprietà come NFT d’arte che erano stati acquistati e venduti tra più di un collezionista attraverso SuperRare. Ha analizzato ogni opera d’arte come un “nodo” su una “rete” di transazioni tra collezionisti SuperRare registrati per vedere quanti degli stessi pezzi erano stati di proprietà di diversi collezionisti.

Il suo ragionamento era che i collezionisti d’arte in genere collezionano e commerciano in un tipo di arte, sia che si tratti di un particolare artista, stile, genere o mezzo. Pertanto, ha ipotizzato che ci fosse solo un piccolo gruppo di collezionisti che facevano gli acquisti delle NFT artistiche di fascia alta, verificando poi che effettivamente un gruppo di quattro collezionisti possiede la maggior parte delle opere con solo tre gradi di separazione tra ognuna di esse e le 16.000 opere d’arte che hanno raccolto.