Bored Ape batte un altro record di vendita NFT con 3,4 milioni di dollari

Gli NFT della serie Bored Ape Yacht Club basati su piattaforma ethereum sono stati uno dei maggiori successi del mondo crittografico di quest’anno, raggiungendo quasi un miliardo di dollari di volume di scambi, grazie alle sue collezioni di immagini del profilo e avatar rari, che continuano a battere ogni record di vendita. L’ultimo e più recente è stato registrato per 3,4 milioni di dollari in un’asta online su Sotheby’s Natively Digital 1.2, la prima tenutasi sul metaverso appena lanciato dalla prestigiosa casa britannica.

È un nuovo record per una singola vendita di Bored Ape, superando il precedente massimo di 2,9 milioni di dollari stabilito a settembre. Quel precedente acquisto record di NFT è stato fatto dai creatori di The Sandbox, un imminente gioco-metaverso basato su ethereum, con l’intenzione di presentare l’opera d’arte all’interno del mondo di gioco.

#AuctionUpdate #BAYC #8817 sells for a RECORD $3,408,000 USD! This is the first time it has been made available since it was minted. Less than 1% of all Bored Apes have the gold fur trait. From the collection of @j1mmyeth #NativelyDigital pic.twitter.com/HfFTpEOIUh

