State pensando di acquistare un nuovo speaker Bluetooth da portare sempre con voi per ascoltare musica quando e dove volete? Allora non possiamo che segnalarvi la presenza di questa ottima offerta su Amazon, che propone il pratico e potente Bose Flex di colore blu con un importante sconto del 28%.

Potrete infatti acquistarlo in promozione a soli 121,59€ anziché 169,95€, con un risparmio del 28%. La sua resistenza ad acqua, polvere e detriti fa del Bose Flex il compagno di viaggio perfetto per tutte le vostre avventure: infatti, ha una batteria che dura fino a 12 ore ed è completamente impermeabile. Può perfino galleggiare sull’acqua!

Il suono del Bose Flex è nitido, senza distorsioni e perfettamente udibile in qualsiasi condizione, anche all’aperto o in ambienti rumorosi. La massima qualità audio è garantita a prescindere dalla posizione del diffusore. Tenetelo in orizzontale, in verticale o appendetelo tramite la pratica maniglia: la tecnologia PositionIQ rileverà automaticamente l’orientamento dello speaker regalandovi suoni sempre realistici e potenti.

Inoltre, con il Bluetooth 5.1 potrete collegare i vostri dispositivi al Bose Flex entro 9m di distanza non solo per riprodurre musica, ma anche per rispondere al telefono: lo speaker è infatti dotato di un microfono integrato per effettuare e ricevere chiamate e per usare i comandi vocali di Siri o Assistente Google presenti sul vostro telefono quando non lo avrete a portata di mano.

Certamente da menzionare è poi la compatibilità con Bose Connect. L’app vi permetterà di sbloccare nuove funzioni, aggiornare il software di sistema e personalizzare le impostazioni del vostro nuovo Bose Flex.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

