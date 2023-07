Se cercate uno speaker dal suono potente e bilanciato, Bose Home Speaker 500 rappresenta il culmine dell’esperienza audio residenziale, poiché è in grado di proiettare il suono in modo uniforme in tutte le direzioni. Le sue caratteristiche non si limitano all’audio eccezionale, pertanto dovreste approfittarne ora che Amazon lo offre a soli 270,99€ invece di 399,95€.

Il prezzo è tra i più bassi di sempre, ed è sorprendente se consideriamo che mancano pochi giorni al Prime Day. È possibile che Amazon abbia deciso di scontare anticipatamente questo prodotto, come già successo con altri dispositivi, e quindi potrebbe non riproporlo durante l’evento ufficiale dell’11 e 12 luglio. Pertanto, vi consigliamo di cogliere questa opportunità, soprattutto considerando che il Bose Home Speaker 500 si integra bene in qualsiasi ambiente domestico.

Bose Home Speaker 500 è molto di più di una cassa Bluetooth, poiché si inserisce anche tra i migliori dispositivi compatibili con Alexa, offrendo quindi un controllo vocale a mani libere. Ciò è garantito non solo dalla tecnologia smart presente al suo interno, ma anche da sofisticati microfoni antirumore, che catturano la voce da ogni angolazione, garantendo un riconoscimento vocale preciso e affidabile.

La sua connettività versatile consente di collegare altri dispositivi a Bose Home Speaker 500 e quindi di riprodurre musica in streaming tramite Bluetooth, rete Wi-Fi di casa, Apple AirPlay 2 o Spotify Connect. Lo speaker può essere gestito in tre modi diversi: utilizzando la vostra voce, l’app Bose Music o i 6 preset posizionati nella parte superiore del diffusore. Insomma, avete modo di personalizzare le vostre preferenze e creare un’esperienza sonora su misura.

Bose Home Speaker 500 è parte della famiglia Bose Smart, il che significa che potete integrarlo con altri diffusori e soundbar smart di Bose per creare una riproduzione multi-room, il tutto con una perfetta sincronizzazione. Insomma, prestazioni audio straordinarie e funzionalità avanzate, il tutto racchiuso in un dispositivo che occuperà poco spazio, oggi a un prezzo molto conveniente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

