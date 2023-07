State pensando di acquistare delle nuove cuffie comode e potenti per ascoltare la vostra musica preferita godendo di ottime prestazioni audio? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone le ottime Bose Quitecomfort 45 a un prezzo incredibilmente basso.

Infatti, potrete acquistarle a soli 179,95€ grazie alle promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, va sottolineato che questa è un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte si esauriscano. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Una delle principali caratteristiche di queste ottime cuffie wireless è l’isolamento acustico: grazie alla tecnologia avanzata di Bose, minuscoli microfoni misurano, confrontano e contrastano i rumori esterni, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva e senza distrazioni. Potete scegliere tra due modalità: Quiet, per una riduzione completa del rumore, o Aware, per sentire i rumori esterni mentre ascoltate la vostra musica preferita.

Godrete di un suono profondo e pieno, migliorato ulteriormente dall’Active EQ con ottimizzazione in base al volume, che vi offrirà sempre prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi anche a volume ridotto e un suono nitido e coinvolgente ad alto volume. Va poi aggiunto che questo modello è perfetto anche per le telefonate, in quanto è dotato di quattro piccoli microfoni che catturano la voce, mentre l’algoritmo antirumore filtra gli altri suoni.

E non dimentichiamo il comfort! Realizzate con materiali di alta qualità come la morbida pelle sintetica e il nylon resistente agli urti, offrono una grande sensazione di comodità, senza dimenticare il design, semplice ed elegante. Infine, non possiamo non parlare della batteria a lunga durata, che garantisce fino a 22 ore di autonomia. Se poi avrete bisogno di una ricarica rapida, in soli 15 minuti avrete ben 3 ore di riproduzione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

