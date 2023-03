Se siete alla ricerca di un’occasione per dare una svolta al vostro angolo dedicato all’home cinema e, al contempo, volete approfittare degli ottimi sconti che Amazon ha messo in campo per le sue Offerte di Primavera, allora occhio a questa soundbar, perché col suo sconto del 37% rappresenta, senza alcun dubbio, un’ottima occasione!

Il prodotto in questione, del resto, è la splendida Bose 500, una soundbar compatta ma performante, caratterizzata da un corpo sottile e poco ingombrante, ma anche da una straordinaria potenza!Il prezzo proposto? 379,95€, contro i 599,95€ del prezzo originale, e dunque con uno sconti del 37%, con cui potrete risparmiare la bellezza di 220 euro!

Un affare non da poco, per una soundbar dalla qualità invidiabile, come del resto si confà ai prodotti a marchio Bose, indubbiamente tra i migliori nel panorama dei dispositivi audio di ogni tipo!

Progettata con un design sottile, così da garantire un posizionamento comodo anche al di sotto di televisori non a muro, la Bose 500 è una soundbar potente e dall’ottima connettività, che integra al proprio interno anche alcuni dei più utilizzati servizi musicali, come Spotify e Amazon Music, così che la si possa utilizzare non solo in diretta connessione con il televisore, ma anche per l’ascolto di musica a schermo spento.

L’esperienza acustica è sempre impeccabile, con un suono completo ed avvolgente, capace di garantirvi un’esperienza d’ascolto sempre di qualità, a prescindere che si tratti di musica, film o serie TV.

Qualora, poi, foste dei perfezionisti, l’app connessa Bose Music vi permetterà di personalizzare liberamente l’esperienza d’ascolto, con anche la possibilità di impostare alcuni comodi preset, così che possiate avere sempre la migliore esperienza possibile in base ai vostri gusti… ed al vostro orecchio.

Dulcis in fundo, questa soundbar integra al proprio interno anche l’assistente vocale Amazon Alexa, così che essa possa essere inclusa facilmente nel vostro ecosistema domotico, fungendo così da speaker per news, meteo e molto altro.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

