Anche se siamo in piena Gaming Week non vuol dire che Amazon non proponga altre offerte interessanti. Tra le numerose abbiamo scovato questa sulla Bose Soundbar 550, prodotto di assoluto livello, che in questi giorni potete trovare al minimo storico grazie ad uno sconto del 23% che fa calare il prezzo a 399,95€ invece dei soliti 519,95€.

Ci sono diversi motivi per cui vi consigliamo l’aquisto della Bose Soundbar 550. Innanzitutto, offre un suono surround immersivo, grazie al supporto per Dolby Atmos e alla tecnologia TrueSpace di Bose. Ciò significa che sarete in grado di percepire il suono provenire da diverse direzioni, creando un’esperienza cinematografica più coinvolgente.

In secondo luogo, la Bose Soundbar 550 è piccola e facile da configurare e utilizzare. Basta collegarla al televisore e alla rete Wi-Fi e il gioco è fatto. Potrete quindi controllare la soundbar con il telecomando del televisore o con l’app Bose Music.

In terzo luogo, la Bose Soundbar 550 è compatibile con una varietà di formati audio, inclusi Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, AAC, MP3 e FLAC. Ciò significa che sarete in grado di riprodurre la maggior parte dei contenuti audio su di essa.

Infine, la Bose Soundbar 550 è dotata di una serie di funzioni intelligenti, come la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Ciò significa che potrete controllare la soundbar anche solo con la vostra voce.

Ecco alcuni dei vantaggi specifici della Bose Soundbar 550:

Suono surround immersivo con Dolby Atmos e TrueSpace

Facile da configurare e utilizzare

Dimensioni compatte

Compatibile con una varietà di formati audio

Funzioni intelligenti

Se state quindi cercando una soundbar di alta qualità e dalle dimensoni compatte ma che offra un suono surround coinvolgente, la Bose Soundbar 550 è un’ottima opzione. Grazie allo sconto di 120€ potrete acquistarla al prezzo più basso raggiunto a oggi su Amazon!

