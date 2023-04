Le belle giornate stanno ufficialmente arrivando e, se state pensando di acquistare uno speaker valido da portare con voi ovunque vogliate, dal mare fino alla montagna, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta in corso da Amazon. Per il momento, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il modello Bose SoundLink Flex in sconto addirittura del 26%!

Dunque, avrete l’occasione di acquistarlo a soli 125,40€ invece di 169,95€, un prezzo modico per uno speaker dal design elegante, un suono più che nitido e un diffusore wireless impermeabile. Per questo, vi invitiamo a sfruttare la promozione quanto prima, fintanto che ci sono unità ancora a disposizione!

Vi assicura un suono nitido, bilanciato e privo di distorsioni! Inoltre, potrete posizionare lo speaker ovunque vogliate, poiché la tecnologia PositionIQ rileva automaticamente l’orientamento del dispositivo, garantendo un suono naturale e realistico da qualsiasi punto lo ascoltiate.

Come anticipato, stiamo parlando di un valido modello impermeabile e a prova di polvere, per cui è veramente l’ideale da portare con voi durante delle brevi gite o in vacanza! Da sottolineare la presenza dell’ottima batteria di cui è provvisto lo speaker. Quest’ultima, infatti, vi assicura fino a 12 ore d’ascolto con una sola ricarica, per cui non dovrete avere paura di utilizzarla anche tutto il giorno fuori casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

