Se siete alla ricerca di uno speaker piccolo ma potente, con cui animare le vostre giornate in spiaggia e i vostri prossimi viaggi, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa allo splendido Bose SoundLink Micro, uno speaker portatile davvero pregevole che, grazie ad Amazon, è oggi in sconto del 28%!

Sul portale, infatti, questo piccolo ma imperdibile prodotto, a dir poco perfetto per l’estate, è in sconto a soli 92,99€, al netto del prezzo originale di 129,95€! Un risparmio non da poco, specie considerando che, come capirete, non si tratta del classico “speakerino”, ma di un prodotto decisamente performante, come da tradizione per il brand Bose.

Unendo compattezza e potenza, Bose SoundLink Micro si propone con una qualità del suono davvero eccelsa, tale che anche i bassi (generalmente un tallone d’Achille per questa categoria di prodotti) sono forti e decisamente profondi. Il merito è della perizia tecnica del produttore che, in questo caso, ha inserito nel suo compattissimo speaker un trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi, capace di restituire un audio nitido e bilanciato, garantendo un’esperienza di ascolto piacevole anche al netto delle dimensioni dello speaker.

Parliamo, inoltre, di un prodotto davvero portatile, con dimensioni minute, un design leggermente schiacciato, così da favorirne il trasporto in uno zaino o anche in una piccola borsa e che, volendo, può persino essere agganciato ad uno zaino o, perché no, ad una bicicletta o ad un monopattino, grazie al suo cinturino in silicone resistente agli strappi, che consente di agganciarlo facilmente un po’ ovunque.

In tal senso, parliamo anche di un prodotto dall’ottima robustezza, realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi, e che consente anche di mantenere l’aspetto del diffusore inalterato nel tempo.

Certificato IP67, SoundLink Micro è impermeabile, a prova di polvere e resistente anche alle altre temperature e, in tal senso, è la scelta ideale per questa rovente estate 2023, potendo essere serenamente utilizzato anche in spiaggia dove, per altro, vi garantirà fino a 6 ore di ascolto ininterrotto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

