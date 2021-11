Boson, il protocollo che fonde mercati fisici e digitali nel metaverso

Boson Protocol è un protocollo commerciale decentralizzato che cerca di consentire la vendita di beni fisici, servizi ed esperienze nel metaverso, sottoforma di token non fungibili (NFT) e spera di fornire un livello di infrastruttura per lo scambio di attività di valore non monetario. Ad esempio, un NFT di un paio di scarpe da ginnastica acquistate utilizzando il Boson Protocol nel metaverso sarebbe quindi riscattabile per quel paio di scarpe da ginnastica fisiche nel mondo reale e viceversa.

“Ora è normale per gli esseri umani avere un’ombra digitale, come un profilo Linkedin o Twitter. Ed entro i prossimi due anni, sarà anche normale per gli articoli fisici e di moda avere un gemello digitale”, ha spiegato Justin Banon, co-fondatore di Boson Protocol. Questa nozione di “gemellaggio”, in cui esiste una rappresentazione NFT digitale di ogni oggetto o servizio fisico, è centrale per l’obiettivo di Boson di essere “un ponte onnipresente tra il fisico e il digitale”.

Ecco perché Boson Protocol ha costruito Boson Portal per essere uno spazio, simile a un centro commerciale virtuale, per gli utenti di Decentraland per sfogliare oggetti virtuali nel metaverso e quindi potenzialmente ricevere l’oggetto fisico a portata di mano. Il Portale è anche uno spazio gamificato. Banon lo ha descritto come un “paese delle meraviglie esperienziale con missioni”. Gli utenti possono andare alla boutique di un marchio e scegliere di giocare in una missione o in un gioco. I premi sono NFT e sono considerati oggetti eroe. I clienti possono acquistare questi oggetti eroe a prezzo pieno o giocare alla missione suggerita per acquistare l’NFT a un prezzo scontato.

Il token BOSON è l’aspirante token di utilità del protocollo. La rete ha anche istituito il dCommerce DAO con l’intenzione di essere un’organizzazione autonoma decentralizzata autosufficiente e governata dalla comunità che reinveste le sue entrate nella crescita dell’ecosistema o utilizza le entrate per riacquistare o bruciare token BOSON. In Boson Portal, verrà applicata una commissione dell’1%-2% per transazione. Tali commissioni verrebbero quindi riciclate nel protocollo e distribuite ai titolari di token.