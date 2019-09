Braun Audio LE, gli smart speaker che sfidano Sonos su ogni fronte

Braun Audio torna sul mercato con tre altoparlanti wireless grazie alla collaborazione con Pure.

Braun Audio torna sul mercato con una linea di smart speaker wireless, in verità realizzati dall’inglese Pure. In pratica il noto marchio tedesco, un tempo di riferimento anche nell’alta fedeltà, ha approfittato dell’IFA di Berlino per svelare la linea di altoparlanti LE che si ispira nel design a quelli del 1959 firmati da Dieter Rams.

Pure ha acquisito in licenza il marchio “Braun Audio” da Procter & Gamble per diversi anni. Il primo risultato di questa collaborazione si ha in questa famiglia di smart speaker: LE1, LE2 e LE3.

LE3 è il modello che ricorda di più la vecchia cassa di Rams, se non altro perché è quadrato. Gli altri due sono rettangolari (si possono usare in orizzontale e in verticale) e ne trasmettono solo gli stilemi. Sono sobri ed eleganti, con uno chassis in alluminio in bianco o in nero. Ricordano un po’ i Sonos Play:5 ma con un tocco chic di impronta teutonica.

Sono wireless e supportano sia il Wi-Fi che Bluetooh 4.2 con AAC che Airplay 2. Hanno la tecnologia Chromecast integrata e supportano Spotify Connect. Inoltre consentono configurazioni multi-room e multi-altoparlante grazie al software proprietario e Google Home. Non manca Google Assistant grazie ai quattro microfoni integrati. Un dettaglio importante è che l’app Braun Audio permette di regolare ogni parametro e intervenire sui controlli, ma l’interazione può avvenire anche tramite i tasti integrati. Nella zona posteriore è presente anche una porta cuffie.

Le differenze sostanziali tra i tre modelli sono ovviamente la dimensione, la potenza e il prezzo. LE01 monta due woofer da 5,25 pollici, 3 altoparlanti da 2,5 pollici e altri due da 4,5 pollici, con tre amplificatori classe D. LE03 riduce ogni componente a uno, mentre LE02 si posiziona tra i due modelli con una dotazione intermedia. Elemento comune è il processore ARM multi-core a 32 bit che consente di gestire al meglio lo streaming a 96kHz/24-bit. Acquistando due altoparlanti si può abilitare l’ascolto stereo.

LE01 costa 1.199 euro, LE02 costa 799 euro mentre LE03 costa 379 euro. Insomma, facendo un parallelo con i Sonos costano decisamente di più.