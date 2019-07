Braun Series 9, tecnologia e innovazione al servizio della rasatura, ora in offerta Prime

Braun Serie 9 9296cc rappresenta il rasoio top di gamma dell'azienda tedesca: un concentrato di tecnologia al servizio di una rasatura piacevole e delicata che sarà protagonista durante gli Amazon Prime Day 2019.

La tecnologia è diventata parte integrante delle nostre vite, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire; infatti, durante il lavoro, i viaggi e il tempo libero non sono pochi gli aspetti della quotidianità che hanno tratto giovamento dall’adozione di uno o più prodotti tecnologici, derivati da anni di sviluppo e dagli sforzi di migliaia di persone che hanno dedicato molto del loro tempo a perfezionare i dettagli in modo da migliorare la qualità della vita.

Braun, azienda tedesca nota per i prodotti dal design innovativo pensati per dare il massimo delle prestazioni nell’uso quotidiano, crede in questa filosofia e la applica in tutti i suoi dispositivi, tra cui i rasoi da uomo Braun Series 9.

La rasatura con rasoi elettrici offre diversi vantaggi, che Braun ha perfezionato e migliorato nel corso degli anni. Tra questi la capacità delle testine di adattarsi in maniera certosina ai lineamenti del volto, potendo così raggiungere con semplicità anche le zone più difficili. Non manca poi un miglior comfort di rasatura: il taglio è infatti più delicato e ciò evita arrossamenti e micro-lesioni indesiderate, che invece sono all’ordine del giorno con un rasoio tradizionale.

Braun Series 9 rappresenta la punta di diamante di tale tecnologia. Un connubio perfetto tra tecnologia intelligente, design innovativo e funzionalità, studiato per offrire un’esperienza di rasatura superiore e personalizzata. Caratteristiche che si percepiscono sin dalla prima volta che lo si impugna: la sua forma super ergonomica, infatti, consente di avere una presa ben salda e di offrire tanto grip in ogni condizione.

Ad agevolare l’uso quotidiano si aggiunge poi la base Clean&Charge, che permette non solo di ricaricare il rasoio quando viene riposto, ma di dimenticarsi della normale pulizia. Una volta posizionato il rasoio nell’apposita sede, con la pressione di un pulsante viene avviato quello che può essere considerato come il più avanzato sistema di pulizia a base alcolica su un dispositivo di questo tipo. La testa del rasoio viene infatti pulita, igienizzata e lubrificata, in modo da consentire un’efficacia a lungo termine.

La testina SyncroSonic è dotata di cinque componenti radenti ed è completamente flessibile, adattandosi così ai lineamenti di ogni viso e permettendo la rasatura dei punti più delicati senza alcuna difficoltà. A fare la differenza anche il trimmer HyperLift & Cut, una speciale lamina d’oro rivestita di nitruro di titanio, materiale che consente uno scorrimento ottimale e tanta delicatezza sulla pelle. Le lamine OptiFoil tagliano i peli il più vicino possibile al viso, riuscendo così a domare sia la barba corta che barbe più lunghe.

A ciò si aggiunge la tecnologia AutoSense, che permette al rasoio elettrico di riconoscere il tipo di barba e adattare dunque la potenza necessaria per tagliare con facilità e immediatezza. L’analisi viene effettuata ben 160 volte al minuto, consentendo di ottenere una rasatura senza precedenti con una sola passata.

Il trimmer di precisione MultiHead Lock per i peli più lunghi, integrato nella parte posteriore, è comodo e facile da usare: facendolo scorrere verso l’alto è possibile regolare e definire facilmente basette, barba o baffi.

La batteria integrata agli ioni di litio offre un’autonomia di 50 minuti, indicata tramite l’apposito display posto nella parte frontale. Braun Series 9 può inoltre essere usato anche sotto la doccia, o con schiuma o gel, in quanto Wet&Dry.

Un rasoio insomma che si posiziona come dispositivo di eccellenza per tutti gli uomini che desiderano curare la propria barba e il proprio viso. Braun Series 9 può essere definito come il più preciso al mondo rispetto ai prodotti dei principali produttori di alta gamma. In occasione dell’Amazon Prime Day 2019 inoltre, il Braun Serie 9 9296cc sarà protagonista di una serie di sconti, insieme a tanti altri prodotti Braun.

