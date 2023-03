Con le super offerte di primavera Amazon, potrete acquistare il prodotto perfetto per eliminare i peli superflui del vostro corpo in maniera corretta, riuscendo a raggiungere anche le zone più complicate con la massima facilità. Il fantastico epilatore Braun Silk-épil 9 Flex, infatti, è super scontato ad appena 139,99€ invece di 259,99€!

Nella confezione, sono inclusi anche moltissimi accessori: 1 testina massaggiante, 1 testina epilatrice di ricambio, 1 testina per rifinire, 1 custodia da viaggio, numerose spazzole esfolianti e molto altro ancora. Data la forte validità di questo sconto e tenendo presente che si tratta di uno degli articoli Braun di fascia più alta e con più accessori inclusi, vi consigliamo di portare a termine l’acquisto quanto prima!

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore elettrico da donna al mondo con una testina completamente flessibile, pensata proprio per rimuovere i peli facilmente in qualsiasi zona del corpo. Per questo, riesce a garantirvi una precisione drasticamente migliore rispetto agli articoli tradizionali e, sfruttando anche la tecnologia MicroGrip con ben 40 pinzette la pelle risulterà perfettamente liscia per settimane intere.

Anche da un punto di vista di comodità, il Silk-épil 9 Flex dispone di un’impugnatura ergonomica con presa antiscivolo che vi permette di sfruttare il dispositivo anche mentre siete nella doccia oppure nella vasca da bagno! La tecnologia SensoSmart, inoltre, è un’ulteriore garanzia in quanto permette al dispositivo di applicare la giusta quantità di pressione per eliminare anche i peli più nascosti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!