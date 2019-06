Briko Cerebellum One, il caschetto smart per ciclisti

Cerebellum One è il primo casco da ciclista al mondo dotato di un’intelligenza artificiale che alza l’asticella in fatto di sicurezza in bici: dallo specchietto retrovisore visibile real time su smartphone al radar che avvisa il ciclista del sopraggiungere di un veicolo alle sue spalle.

Il caschetto da ciclista Briko Cerebellum One rivoluziona il concetto di protezione del ciclista e alza l’asticella in fatto di sicurezza e controllo di ciò che avviene intorno a chi lo indossa, sia durante le silenziose salite dei grandi passi alpini che nella caotica mobilità quotidiana in città.

Sotto la calotta del casco, infatti, sono presenti un microprocessore, un radar, due videocamere Full HD anteriore e posteriore, un multisensore GPS e un giroscopio. Ma quali sono le funzioni che Cerebellum One offre? Specchietto retrovisore, radar anti-investimento, crash alert via SMS, scatola nera, luce di posizione a LED, telecamere per foto e video in Full HD e avviso di disidratazione.

Da questa breve descrizione emerge come il casco Briko offra una protezione attiva, garantita da software e hardware innovativi e affidabili gestiti via Bluetooth e Wi-Fi dalla Briko Cerebellum app disponibile per dispositivi iOS e Android.

La funzione specchietto retrovisore di Cerebellum One è attivata dall’utente tramite il proprio smartphone: il video real time a bassa latenza, riprodotto sul display del cellulare, permette di essere sempre informati su ciò che capita alle proprie spalle. Inoltre, pedalando in gruppo, lo specchietto potrà a breve essere condiviso sul cellulare di tutti i ciclisti presenti.

Nel caso in cui non si desideri attivare lo specchietto retrovisore, il Cerebellum One integra la funzione radar, e in questo caso il display del cellulare mostrerà l’avvicinarsi di veicoli motorizzati alle spalle del ciclista. Oltre all’avviso grafico ci si potrà avvalere anche di allarmi sonori per avere il massimo grado di attenzione, comunque spegnibili nel caso di elevato traffico urbano.

In caso di incidente con un veicolo o di caduta accidentale, Cerebellum One attiva la funzione crash alert via SMS, inviando automaticamente un messaggio geolocalizzato a un contatto selezionato dall’utente in modo tale che questo sia avvertito dell’avvenuto incidente e si possano attivare per i soccorsi. Inoltre, nello stesso momento in cui il sistema invia il messaggio, la scatola nera integrata nel nuovo casco Briko archivierà in cloud le immagini dei 2 minuti precedenti e immediatamente successivi dell’impatto fornendo le prove di quanto avvenuto.

Lo spazio in cloud di archiviazione di immagini e video derivanti dalla scatola nera, e dalla registrazione dei contenuti video e fotografici ripresi dall’utente, sarà disponibile per gli utenti al momento della registrazione dell’account sull’app Briko Cerebellum.

Il tasso di sicurezza di Briko Cerebellum One si completa con la luce LED posizionata sul posteriore del casco, in modo da essere sempre visibili agli occhi degli automobilisti che sopraggiungono alle spalle del ciclista. L’alta definizione in 4K di immagini e video permette di rivivere il percorso della giornata scaricando la registrazione sul proprio pc per poter produrre un video da condividere con gli amici.

Quanto alle performance sportive, il nuovo casco Briko è in grado di rilevare, tramite appositi sensori installati al proprio interno, la temperatura e la sudorazione del ciclista che, in caso di necessità, riceverà sullo smartphone un avviso per evitare problemi di disidratazione.

Il nuovo casco Briko Cerebellum One, con una batteria che dura fino a 4 ore, a seconda delle funzionalità attivate, sarà a breve disponibile nei migliori negozi a un prezzo consigliato al pubblico di 490,00 euro. All’interno della confezione sarà presente anche l’apposita staffa per cellulari da montare sul manubrio della propria bicicletta e il cavetto di alimentazione.