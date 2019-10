Buddybank, come funziona il conto corrente esclusivo per iPhone

Vi spieghiamo come funziona Buddybank, il primo conto corrente smart progettato in esclusiva su iPhone con un'app dedicata.

Buddybank è una banca online, fruibile attraverso un’app intelligente e progettata interamente per funzionare in esclusiva su iPhone. Una scelta singolare che rende questo conto corrente smart esclusivo non solo per l’idea, ma anche per le funzioni che offre. Adesso, immaginate di interrogare Siri, l’assistente virtuale Apple sul vostro iPhone. Bene, Buddybank vi mette a disposizione un assistente similare che si dedica a tutte le vostre esigenze finanziarie, e lo fa nel modo più smart e trendy di sempre.

Il progetto nasce nel 2016 come startup di UniCredit, in un periodo in cui il grande istituto bancario è alla ricerca di un sistema smart per offrire un’alternativa al crescente fenomeno delle banche online e dei sistemi di pagamento smart.

Per poter supportare l’esigenza di un conto fruibile unicamente attraverso lo smartphone, si è deciso di progettare l’app “su misura” per lo smartphone di casa Apple. Infatti, UniCredit conserva il primato di primo istituto bancario italiano a essere pienamente compatibile con Apple Pay, il sistema di pagamento ideato dalla casa di Cupertino.

Cos’è Buddybank?

È una banca online, ma l’utilizzo esclusivo su iPhone (con iOS 10 o superiore), tramite un’app dedicata con molteplici funzioni che ricalcano un po’ quelle dell’assistente virtuale Apple, lo rende qualcosa di unico. Infatti, l’app, unicamente disponibile sull’App Store, offre un modello bancario di tipo “conversazionale”, come si definisce sul sito ufficiale, mettendo all’angolo i vecchi sistemi bancari fatti da sportelli, ATM e da tutti i canoni tipici delle banche. Buddybank vuole proporsi ai giovani con una serie di servizi indispensabili, grandi comodità, stile e, soprattutto, con costi irrisori.

Stiamo parlando di un conto corrente gratuito, con operazioni gratuite e molti altri servizi garantiti dalla solidità di UniCredit, uniti all’esclusività che contraddistingue il marchio Apple. Vediamo l’offerta nel dettaglio.

Come funziona Buddybank?

Il fondatore al momento del suo debutto sul mercato ha riassunto le funzionalità del suo progetto: “Buddybank offre un conto corrente modulare, prestiti istantanei, carta di debito Mastercard, carta di credito World Elite Black, Apple Pay e un servizio di messaggistica 24/7 di Concierge per esigenze bancarie e di lifestyle accessibili tramite chat e messaggi vocali”. Ma come si dice in questi casi, è più facile a farsi che a spiegarsi.

Per capirne il funzionamento basta entrare nell’app dedicata e iniziare ad aprire il conto corrente: l’intera operazione verrà gestita esclusivamente a mezzo dell’app. Oltre all’apertura del conto corrente, è possibile richiedere la carta di credito Buddybank World Elite e addirittura chiedere un prestito. L’app prevede una serie di servizi di base del tutto gratuiti:

Supporto diretto con un operatore;

Assistenza personale garantita 24h/7 gg.

Messaging Concierge Banking 7/7;

Carta di debito internazionale Buddybank su circuito Mastercard (canone annuo gratuito);

Commissioni su prelievi gratuite per ATM UniCredit Italia e all’estero;

Domiciliazioni utenze gratuite.

Inoltre, aderendo al modulo supplementare di Buddybank Love si avrà a disposizione una serie di servizi premium che vedremo tra poco nel dettaglio.

» Clicca qui per iscriverti a Buddybank «

Quanto costa Buddybank?

Come vi abbiamo anticipato poco sopra, il rivoluzionario sistema bancario conversazionale di UniCredit è gratuito. Occorre solo fare una distinzione tra i servizi di Buddybank Base e il modulo supplementare di Buddybank Love, che integra una serie di funzioni di tipo premium a pagamento.

Buddybank versione Base

La versione base di Buddybank mantiene la promessa dei servizi gratuiti, offrendo un conto corrente interamente gestibile da smartphone assolutamente a costo zero (salvo l’imposta di bollo prevista dalla normativa vigente). Ecco cosa comprende il conto Base:

Bonifici SEPA ordinari gratuiti

Concierge bancaria 24/7/365

Nessuna commissione di prelievo da tutti gli ATM del Gruppo UniCredit nel mondo

Canone annuo della carta di debito internazionale compreso

Versamenti contanti su ATM evoluti UniCredit gratuiti

Ricariche telefoniche, bollettini e altri pagamenti (es. CBILL, pagoPa, F24, bollo auto e moto, MAV/RAV/REP).

Volendo aggiungere una carta di credito Mastercard World Elite, sarà necessario pagare il costo annuo di 80 euro, mentre il costo d’emissione sarà gratuito (azzerando la canonica commissione di 10 euro n.d.r.). Le carte di debito Buddybank e le carte di credito sono compatibili con Apple Pay. Ma questo dettaglio oramai dovrebbe essere dato per scontato, data la natura del servizio.

Buddybank Love

Conoscete Quintessentially? Si tratta di un servizio inglese di concierge, che da quasi vent’anni soddisfa i “capricci dei suoi clienti”. Ebbene, nel servizio supplementare modulare di Buddybank Love è compresa l’assistenza di questo noto gruppo, che vi permetterà di prenotare camere d’albergo, comprare i biglietti del teatro o di un concerto e molto altro. L’offerta Love offre tutti i servizi previsti nel piano base e in aggiunta i seguenti servizi:

Zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del mondo

Canone annuo della carta di credito Buddybank World Elite Mastercard

Bonifici istantanei senza commissioni

Servizio di lifestyle concierge by Quintessentially

Il modulo Buddybank Love attualmente è in promozione a 9,90/mese (invece che 14,90€/ mese se apri il conto entro il 31/12/2019). In qualsiasi momento potrai disattivare il modulo Buddybank Love dall’app e mantenere il conto corrente Buddybank a canone 0€/mese.

Vi segnaliamo, inoltre, che se aprite un conto entro il 31/10/19, avrete inclusi 12 mesi di musica su TIDAL Premium.

Chi dovrebbe utilizzarla?

Il servizio di Buddybank è sul mercato solo da alcuni anni, ma con il suo approccio smart, che taglia fuori il rapporto fisico con gli sportelli bancari, nonché il carattere di esclusività che lo lega a Apple, è riuscito a conquistare il favore dei giovanissimi, soprattutto grazie ai costi sostenibili a canone zero del conto base, e con un minimo contributo per un servizio premium che promette di stare al passo con concierge più blasonati di alcune carte di credito. Il servizio è altamente consigliato a chi desidera aprire un conto corrente smart e senza lungaggini, ma soprattutto per tutti coloro che hanno in tasca un dispositivo Apple e che hanno fatto dell’Apple Pay il proprio strumento di pagamenti ideale.