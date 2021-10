Buon compleanno blockchain! La tecnologia compie 30 anni

Ormai trenta anni fa Stuart Haber e W. Scott Stornetta davano vita a quella che, a distanza di tempo, si sarebbe rivelata come una delle tecnologie più decisive per gli sviluppi futuri di campi fondamentali come l’economia e la privacy: la blockchain. Di conseguenza il 30° anniversario della blockchain è un’occasione non solo epr commemorarne l’ideazione, ma anche epr discutere del suo presente e, soprattutto, del suo futuro.

Inoltre, la celebrazione del viaggio blockchain prevede anche il lancio di una raccolta di token non fungibili (NFT) che onorano i fondatori, gli innovatori e i leader di pensiero della comunità blockchain. Gli NFT che mostrano la gamma e la diversità dell’ecosistema blockchain saranno messi all’asta tramite un nuovo meccanismo.

Photo credit - depositphotos.com

Il leader del settore NFT e fondatore di Artnome.com e ClubNFT, Jason Bailey, ha dichiarato: “Senza il lavoro di Stuart Haber e Scott Stoenetta non ci sono NFT, bitcoin e blockchain. Sono entusiasta che stiano usando questa opportunità per creare un NFT per unificare tutti all’interno dell’ecosistema blockchain in un modo che credo solo loro possano “.

Stuart Popejoy, co-fondatore e CEO della blockchain Kadena e della relativa piattaforma di contratti intelligenti, ha anche affermato che la blockchain è entusiasta e onorata di partecipare alla celebrazione della blockchain di Immutable Record. I due co-inventori delle prime blockchain, hanno infine concluso dicendo che sono felici di unirsi alla celebrazione della blockchain, e hanno anche detto che annunceranno il coinvolgimento di altre importanti blockchain di livello 1 e leader di pensiero.