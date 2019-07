Buono Amazon 10 euro gratis, come ottenerlo entro il Prime Day 2019

Nell’atteda del Prime Day 2019 che vi ricordiamo si terrà il 15 e 16 luglio, stiamo cercando di segnalarvi ogni offerta interessante e ogni iniziativa che vi permetterà di rimanere informati e allo stesso tempo risparmiare sui vostri acquisti. E se di risparmio si tratta quale modo migliore se non l’utilizzo di un buono Amazon […]

Nell’atteda del Prime Day 2019 che vi ricordiamo si terrà il 15 e 16 luglio, stiamo cercando di segnalarvi ogni offerta interessante e ogni iniziativa che vi permetterà di rimanere informati e allo stesso tempo risparmiare sui vostri acquisti. E se di risparmio si tratta quale modo migliore se non l’utilizzo di un buono Amazon del valore di 10 euro che potete ottenere in maniera totalmente gratuita? Avete capito bene, nessuna spesa richiesta ma semplicemente alcuni semplici requisiti da soddisfare che vi permetteranno di ricevere un buono sconto da utilizzare proprio durante i giorni del’Amazon Prime Day 2019.

1. Essere iscritti al servizio Amazon prime

Per poter usufruire di questa promozione dovete essere dei clienti Amazon Prime, e visto l’imminente Prime Day non possiamo che consigliarvi di effettuare l’iscrizione gratuita al servizio per 30 giorni, potrete in ogni caso disdire in qualsiasi momento.

2. Installare l’estensione Amazon Assistant

Amazon Assistant è un’estensione per il vostro browser che vi aiuta a prendere le decisioni migliori per i vostri acquisti su Amazon. Tra le caratteristiche principali vi segnaliamo:

Aggiornamento dello stato degli ordini

Confronto prodotti

Lista desideri universale (non solo prodotti di Amazon)

Notifiche per le offerte seguite

Come installare Amazon Assistant

Controllate se il vostro account è idoneo alla promozione da questa pagina Scegliete il browser e scaricate Amazon Assistant Cliccate sull’icona di Amazon Assistant nel vostro browser Selezionate il paese “Italia” cliccando su “Modifica Paese” in “Impostazioni” in alto a sinistra nell’applicazione Cliccate sul messaggio promozionale “Riscatta l’offerta ora” nella pagina iniziale dell’applicazione

Clicca qui per installare Amazon Assistant

Termini e condizioni dell’offerta

Per un periodo di tempo limitato, i clienti Prime che installano Amazon Assistant per la prima volta tra il 01 luglio 2019 e il 14 luglio 2019 riceveranno un buono sconto del valore di 10 euro spendibile entro il 21 luglio 2019 sul primo acquisto pari o superiore a 25 euro effettuato su Amazon.it tramite il sistema di confronto o il portale di Amazon Assistant (“Offerta”).

L’offerta è valida delle ore 00.00 del 01 luglio 2019 alle ore 23.59 del 14 luglio 2019.

L’offerta si applica esclusivamente ai clienti Prime che installeranno per la prima volta Amazon Assistant tra il 01 luglio 2019 e il 14 luglio 2019 mentre sono connessi al loro acoount di Amazon Prime . Se in precedenza hai già installato Amazon Assistant su qualsiasi browser, non avrai diritto a beneficiare di questa offerta.

Se sei qualificato per questa offerta, il buono sconto del valore di 10 euro sarà applicato automaticamente al tuo account cliente e potrai utilizzarlo per il tuo prossimo acquisto idoneo di un valore pari o superiore a 25 euro. Per poter usufruire del buono sconto, l’acquisto dovrà essere effettuato tramite il sistema di confronto di prodotti di Amazon Assistant o il portale di Amazon Assistant entro le 23:59 del 21 luglio 2018.

Questa offerta e’ valida solo per gli abbonati Prime o Amazon Studenti

Il buono sconto può essere applicato solo sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. I prodotti venduti da terze parti sul Marketplace di Amazon.it.

Ciascun utente potrà usufruire di un solo buono sconto per un valore massimo di 10 euro.

Costi di spedizione e altre spese accessorie (es. confezione regalo) potrebbero essere applicati anche sui prodotti acquistati con il buono sconto.

I prodotti devono essere acquistati in un unico ordine e spediti con la stessa modalità ad un unico indirizzo.

L’offerta è limitata a clienti Prime e ad un solo account.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

L’offerta non è cumulabile.

Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare l’offerta in qualsiasi momento per giusta causa.

In caso di reso, il rimborso sarà pari all’importo pagato per il prodotto o il contenuto, in base alle politiche di rimborso applicabili.

Si applicano le Condizioni d’uso dei buoni sconto di Amazon

3. Utilizzare il buono tramite Amazon Assistant

Per utilizzare Amazon Assistant vi basterà cliccare sull’icona dell’estensione del browser su cui l’avete precedentemente installato. Se tutto è andato correttamente vi apparirà un messaggio in evidenza che vi invita a riscattare il vostro buono da 10€. Una volta riscattato vi verrà indicato nella medesima schermata che avete un credito di 10€ da utilizzare. Per utilizzare il buono vi basterà cliccare sul pulsante “Acquista Ora” che vedete in questa schermata dopo aver inserito a carrello un prodotto venduto e spedito da Amazon di un valore minimo di 25 euro.

Vantaggi di Amazon Prime

Consegna in 1 ora in alcune città

Costi di spedizione azzerati sulle spedizioni da 1 e 2 giorni, sulle spedizioni rapide e sulle spedizioni standard sotto i 29 euro.

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Accesso a Prime Video con serie TV e film inclusi i contenuti Prime Original

Accesso a Prime Reading con una selezione gratuita di eBook aggiornata regolarmente

Accesso a Prime Music con oltre 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Amazon Music Unlimited ad un prezzo scontato per l’abbonamento annuale

Audible gratis per 30 giorni e 12 mesi scontati del 20%

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi per i clienti Prime

Spazio Cloud illimitato per le tue foto

Iscriviti gratuitamente per i primi 30 giorni