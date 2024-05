Call of Duty Black Ops 6, l'arrivo sul Game Pass sembra praticamente certo

Le voci sulla presenza di Call of Duty Black Ops 6 nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio si sono rivelate fondate, grazie in parte all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La notizia, inizialmente apparsa in un report del Wall Street Journal, ha trovato ulteriori conferme attraverso notifiche inviate agli utenti dall'app di Xbox Game Pass.

Questa serie di notifiche ha indicato che il gioco sarà disponibile gratuitamente dal primo giorno di rilascio per gli abbonati al servizio. Windows Central, tramite il giornalista Jez Corden, ha segnalato che l'annuncio ufficiale è atteso per questa settimana (prima dell'Xbox Games Showcase).

Tuttavia, va precisato che, cliccando sulla notifica, gli utenti sono stati reindirizzati a una pagina inesistente, suggerendo che l'annuncio potrebbe essere stato rilasciato per errore prima del previsto.

Non è raro che l'app di Xbox Game Pass invii notifiche errate riguardanti giochi che poi non risultano disponibili, come già accaduto in passato con i giochi della serie Baldur's Gate. Tuttavia, l'importanza di Call of Duty per la piattaforma di Microsoft rende probabile che questa volta l'annuncio sia autentico, soprattutto considerando che il gioco sarà prodotto da Xbox Game Studios.

Restano da chiarire eventuali impatti sul piano di abbonamento, inclusi possibili nuovi livelli tariffari o rialzi di prezzo.