State pensando di sostituire il vostro televisore con una Smart TV di nuova generazione? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Yeppon sui Modelli Samsung, scontati fino al 50%!

Una vasta selezione di Smart TV Samsung delle linee più moderne e amate, come Neo QLED, OLED e persino l’incredibile Neo QLED 8K, sono disponibili a prezzi stracciati. Le promozioni termineranno domani, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’opportunità di risparmiare centinaia di euro.

Tra i modelli più interessanti in sconto vi è senz’altro la Smart TV Neo QLED QN90B, in offerta a soli 899,99€ invece di 1.999,00€. Il pannello da 55″ con risoluzione 4K vi offrirà un’esperienza cinematografica senza precedenti, complici in primo luogo il potente Quantum Matrix Technology e il volume colore al 100%. Queste due caratteristiche sono fondamentali per offrirvi una qualità eccezionale, con dettagli nitidi e una messa a fuoco sorprendente, garantendo un’immagine incredibilmente realistica.

Parlando ancora di qualità dell’immagine, non possiamo non menzionare la tecnologia Quantum HDR, che fa risaltare ogni elemento sullo schermo con attenzione a ogni sfumatura. Inoltre, il potente Processore Lite 4K regola automaticamente i contenuti durante la visione, garantendovi sempre la certezza di godere di film, serie tv e partite sportive con la migliore qualità possibile.

Per quanto riguarda l’audio, Samsung ha lavorato intensamente per offrirvi un suono e dei dialoghi eccellenti, sempre chiari e distinti. La tecnologia Dolby Atmos vi farà vivere un’esperienza di nuova generazione con un suono surround coinvolgente, grazie agli altoparlanti a canale superiore che creano un’atmosfera cinematografica di alto livello. Inoltre, non possiamo dimenticare la sezione Smart Hub, che vi permetterà di esplorare rapidamente app e piattaforme di streaming in modo estremamente intuitivo, tramite pochi clic o sfruttando l’assistente vocale Google.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio delle tantissime Smart TV Samsung in offerta su Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che gli sconti termineranno domani, per cui vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!