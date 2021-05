Campanelli Wireless fino a 300 mt by Techly

TECHly, sempre attenta ad ogni richiesta del mercato, propone un nuovo kit di campanello wireless composto da trasmettitrice e ricevitore, entrambi con un design lineare per adattarsi ad ogni realtà.

Dalle dimensioni ridotte, costo contenuto ed ottime prestazioni, il campanello senza fili I-BELL-RING04 rappresenta un’efficiente soluzione per soddisfare le più disparate esigenze in qualsiasi ambiente. Che si tratti di abitazioni o di grandi spazi lavorativi, è ottimo come segnale acustico in caso di bisogno tra diversi ambienti posti ad una notevole distanza.

La trasmissione wireless in campo aperto assicura una copertura sino a 300mt; dotato di 5 livelli di volume (incluso il “muto”) e 60 melodie, può essere installato infatti per fornire un indispensabile mezzo di richiamo ad esempio in ambienti con ampi spazi o diversi accessi: collocando i trasmettitori in diversi punti, lo si può sfruttare come sistema di chiamata a distanza, potendo così svolgere un’efficace azione di controllo e avviso delle persone in arrivo.

Il principio di funzionamento, così come l’installazione, è estremamente semplice e alla portata di tutti. Il kit progettato da Techly è composto da 2 dispositivi: la stazione ricevente, che funge da segnalazione di chiamata e va collegata ad una presa di corrente, e la trasmittente, un pulsante touch con batteria inclusa, che va posizionata nel punto che più ci aggrada (entrata di un magazzino, di un negozio, ecc) e serve ad inviare il segnale per far suonare la stazione ricevente. Ottima caratteristica di questo campanello wireless è sicuramente la possibilità di collegare il trasmettitore con un massimo di 10 ricevitori e viceversa personalizzando anche le suonerie.

Il modello I-BELL-RING04 di Techly, è eco compatibile e sfrutta un basso consumo di energia, si può acquistare in colore nero sull’ecommerce Manhattan shop.