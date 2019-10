Canon IVY REC, mini-fotocamera resistente a acqua e urti per gli amanti dello sport

Canon Ivy Rec è una nuova mini-fotocamera del colosso nipponico pensata per l'attività all'aria aperta. Impermeabile e resistente agli urti ha un sensore da 13 Mpixel e può catturare video 1080p a 60 FPS.

Canon ha annunciato la nuova mini-fotocamera IVY REC, progettata per registrare i momenti più divertenti della propria vita all’aria aperta o delle proprie attività sportive. Comoda e semplice da usare, può essere agganciata alla cintura, alla borsa o infilata comodamente in tasca. Impermeabile e antiurto, Canon IVY REC è anche dotata di una serie di funzionalità avanzate, tra cui la possibilità di riprese video Full HD a 1080p fino a 60 FPS, ricarica USB, connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Con un peso di soli 90 grammi, IVY REC è dotata di un sensore da 13 megapixel, e permette agli amanti dell’avventura di catturare e salvare immagini di qualità e video Full HD su una scheda microSD. Leggera e maneggevole, è perfetta in ogni situazione: impermeabile fino a una profondità di 2 metri per la durata di 30 minuti, progettata per resistere a un impatto d’urto da 2 metri di altezza, è equipaggiata per scattare foto e registrare video in ambienti e contesti difficili, mentre il moschettone di aggancio protegge la fotocamera da graffi e rotture.

Fissata alla cintura, allo zaino o a un cordino, Canon IVY REC è perfetta per gli amanti degli sport e di ogni tipo di attività all’aperto. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth è anche possibile condividere subito i propri scatti e video utilizzando l’app gratuita Canon Mini Cam con i dispositivi iOS e Android compatibili. Tramite l’app è possibile pubblicare le proprie immagini preferite, mentre la funzionalità Live View da remoto consente di visualizzare le immagini e i video in modalità wireless direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Disponibile in quattro colori vivaci (rosa, verde, grigio e blu), la Canon IVY Rec sarà disponibile a partire dal prossimo 18 novembre 2019, a un prezzo non ancora ufficializzato.