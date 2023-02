Canon ha annunciato due nuove fotocamere mirrorless, la Eos R8 full frame con sensore da 24,2 megapixel e la più compatta Eos R50 sempre con sensore APS-C da 24,2 megapixel. Queste due fotocamere mirano a catturare l’attenzione dei creativi digitali che vogliono evitare di utilizzare lo smartphone per le immagini e i video, dei fotografi che vogliono espandere la loro attrezzatura fotografica e di coloro che si avvicinano per la prima volta a una fotocamera mirrorless dopo aver usato in precedenza solo reflex digitali.

La nuova Eos R8 ha un peso inferiore a mezzo chilo ed è dotata di sensibilità ISO molto elevata, con raffiche di 40 fotogrammi al secondo come una vera top di gamma. Inoltre, include una connessione Bluetooth e WiFi per il trasferimento di immagini e lo scatto da remoto tramite app Canon. Il comparto video offre la possibilità di registrare video da 4K a 60p con oversampling da 6K e Full HD a 180 fps per realizzare video in slow motion. Il sistema di messa a fuoco utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e il processore è in grado di gestire sia la messa a fuoco veloce che la ricerca di occhi, testa e volto. La Eos R8 costa 1.889,99 euro solo corpo o 2.099,99 euro con l’obiettivo in kit.

La Eos R50 è dotata di un corpo leggero e compatto con una forte vocazione ai video. È dotata di un mirino elettronico ad alta risoluzione, registrazione video da 4K a 30p e un sistema di messa a fuoco basato su intelligenza artificiale. Canon ha anche annunciato due nuovi obiettivi zoom, lo zoom RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM per la Eos R8 e lo zoom RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM per la serie Eos R con sensore APS-C. Questi nuovi annunci di Canon mostrano la sua volontà di consolidare la sua posizione nel mercato delle fotocamere mirrorless e di competere con altri marchi come Sony e Fujifilm.

Caratteristiche principali di EOS R50

sensore: CMOS APS-C da 24,2MP

processore d’immagini: DIGIC X

obiettivo: RF (EF con adattatore)

stabilizzazione: solo obiettivo/digitale

messa a fuoco: Dual Pixel CMOS AF II

misurazione esposizione: in tempo reale a 384 zone

ISO: 100-32.000

mirino: EVF OLED 0,39″ a colori

LCD: 2,95″ touch regolabile

registrazione video: fino 4K 3840×2160 16:9

microfono: integrato

connettività: USB-C, WiFi 5, Bluetooth 4..2

archiviazione: SD, SDHD, SDXC, UHS-I

batteria: LP-E17, autonomia fino 440 scatti

Caratteristiche principali di EOS R8

sensore: CMOS 35,9×23,9mm da 24,2MP, 3:2

pulizia: sistema integrato EOS

processore immagini: DIGIC X

obiettivo: RF (EF con adattatore)

stabilizzazione: solo obiettivo/digitale

messa a fuoco: Dual Pixel CMOS AF II

inseguimento AF: esseri umani, animali, veicoli

esposizione: in tempo reale a 384 zone

ISO: 100-102.400

mirino: EVF OLED a colori 0,39″

monitor: LCD Clear View da 3″ touch

video: fino 4K UHD 3840×2160 a 59,94fps

microfono: stereo integrato

resistenza acqua/polvere

connettività: USB-C, WiFi 5, Bluetooth 4.2, HDMI

archiviazione: SD/SDHC/SDXC e UHS-II

batteria: LP-E17

autonomia: fino 370 scatti

Prezzi