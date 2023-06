Restare sempre in salute ed essere consci delle proprie patologie e problemi è sempre un aspetto altamente consigliabile, soprattutto se si è anziani o già con qualche acciacco. Forse proprio con questo pensiero in mente, dei ricercatori di Liverpool hanno coinvolto alcuni negozi locali per sperimentare dei carrelli della spesa smart, in grado di analizzare le pulsazioni direttamente dall’impugnatura.

Più di 2.000 persone hanno partecipato allo studio e durante i due mesi di ricerca, 39 persone sono state identificate come affette da fibrillazione atriale (FA). Il Professore Ian Jones, capo ricercatore presso la Liverpool John Moores University, ha commentato: “Questo studio evidenzia il potenziale di effettuare controlli sanitari su un vasto numero di persone senza interferire con le loro routine quotidiane. Quasi due terzi degli acquirenti che abbiamo coinvolto si sono mostrati disponibili a utilizzare un carrello modificato e la stragrande maggioranza di coloro che hanno rifiutato era motivata dalla fretta piuttosto che da diffidenza verso la sorveglianza. Ciò dimostra che il concetto è accettabile per la maggior parte delle persone e vale la pena esplorarlo in uno studio più ampio“.

Durante lo studio, ai partecipanti è stato chiesto di tenere la maniglia del carrello per un minuto. Se veniva rilevato un battito cardiaco irregolare, un farmacista presente nel negozio effettuava manualmente una verifica del polso e successivamente eseguiva un elettrocardiogramma (ECG) per analizzare l’andamento del battito cardiaco, che veniva poi valutato da un cardiologo.

Dei 220 partecipanti con risultati conclusivi:

115 non hanno mostrato segni di FA;

59 sono stati diagnosticati con FA, di cui 39 non ancora diagnosticati;

46 hanno mostrato letture del test poco chiare, di cui 10 affetti da FA.

Una fibrillazione atriale non accuratamente monitorata può portare, nel peggiore dei casi, ad avere un ictus; proprio per questo motivo è necessario tenere sotto controllo i movimenti cardiaci per rilevare eventuali battiti irregolari.