Se pensate che i migliori sconti di Amazon inizino a partire dalle 18 di oggi, quando sono attese le offerte di primavera, potreste rischiare di perdere alcune delle ottime offerte già attive, come ad esempio quella relativa ai dispositivi di sicurezza domestica, una priorità sempre più importante per molte persone. Amazon propone infatti offerte mozzafiato, con percentuali fino al 43%, su moltissime soluzioni a marchio Ring, tra le migliori aziende smart del settore.

Con una delle tante soluzioni Ring, sotto forma di videocamere di sicurezza, campanelli e allarmi (tutti rigorosamente smart), avrete degli ottimi strumenti con cui monitorare e proteggere la vostra casa in modo molto più semplice rispetto al passato, quando la necessità di utilizzare lunghi cavi e la complicata installazione, per non parlare dei costi, spingevano a lasciare la propria casa sprovvista di un sistema di videosorveglianza efficace.

Grazie all’avanzare della tecnologia e alle offerte Amazon, quindi, oggi basta davvero poco per tenere d’occhio la casa quando si è lontani, ed essere avvisati in caso di intrusione o attività sospette. Con tagli di prezzo fino a oltre il 40%, come è il caso di questa promozione che anticipa le offerte di primavera, basteranno meno di 50 euro per acquistare un dispositivo che sappia già darvi una certa sicurezza.

Una singola unità di Ring Indoor Cam, ad esempio, la si potrà acquistare a soli 44,99€, portandosi a casa una videocamera di sicurezza plug-in compatta, capace di trasmettere immagini in HD, comunicare in via bidirezionale e con la possibilità di gestirla tramite Alexa. Se avete un Echo dotato di display, potrete visualizzare le immagini in tempo reale direttamente sul vostro assistente vocale. Tanti sono i modi con cui potete sbizzarrirvi nell’usare questa videocamera di sorveglianza smart, e non è detto che lo scopo debba essere per forza quello di utilizzarla per monitorare eventuali intrusioni in casa. Ad esempio, è possibile collocarla nella stanza del bambino e controllare a distanza che tutto sia in ordine senza il rischio di svegliare il piccolo.

Le dimensioni irrisorie vi permetteranno non solo di piazzarla ovunque, anche perché sarà sufficiente solo un cavo di alimentazione, ma anche di renderla quasi invisibile a eventuali occhi indiscreti. Con il piano Ring Protect, gratuito per i primi 30 giorni, potrete registrare, rivedere e condividere i momenti della giornata che vi siete persi, verificando quindi che non sia successo nulla di anomalo durante la vostra assenza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre vi ricordiamo che manca davvero poco per scoprire le offerte di primavera, pertanto rimanete collegati per non perdervi i migliori affari.

