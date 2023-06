Gli speaker Bluetooth portatili sono degli ottimi alleati per riprodurre musica e altri contenuti audio da smartphone, PC e tablet. Compatti, portatili e versatili, questi dispositivi sono i compagni perfetti anche per dare vita a feste indimenticabili. Quindi, se state cercando uno speaker Bluetooth resistente e dal suono potente da portare sempre con voi, non possiamo che consigliarvi l’eccezionale offerta di Mediaworld, che oggi vi offre lo splendido JBL Charge 5 con uno sconto del 35%.

Grazie a questa ottima promozione potrete infatti acquistarlo a soli 129,00€ anziché 199,99€, risparmiando così ben 70€ sul prezzo di listino. Davvero un’offerta imperdibile per un prodotto che, oltre a offrire un suono potente e cristallino, è anche resistente ad acqua e polvere: così potrete portarlo sempre con voi, anche in spiaggia!

Lo speaker Bluetooth JBL Charge 5 vi offre l’incredibile JBL Original Pro Sound, con driver potenti, un tweeter separato e doppi radiatori JBL Bass per una qualità audio straordinaria. Potrete poi collegare allo speaker in modalità wireless fino a due smartphone o tablet, e alternali nel riprodurre i contenuti audio.

Inoltre, con la funzione PartyBoost potrete abbinare due o più diffusori compatibili per amplificare il volume delle vostre feste. E se temete che la musica si possa interrompere all’improvviso perché i vostri dispositivi sono scarichi, state pure tranquilli: con un’autonomia di riproduzione fino a 20 ore e la comoda powerbank integrata, potrete mantenere smartphone e tablet sempre carichi, vosì non dovrete mai interrompere la festa!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

