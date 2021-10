CBDC, la Nigeria è pronta a lanciare la sua valuta digitale, ma ci sono dei problemi legali

La Nigeria ha fatto sapere di essere pronta a lanciare e-naira, la sua valuta digitale CBDC guidata dalla banca centrale, e di aver messo online il sito ufficiale, che ha già ricevuto più di un milione di visite in appena 24 ore. Tale reazione, secondo le fonti ufficiali, indicherebbero “l’elevato livello di interesse per la valuta digitale proposta”.

Come spiegato sul sito web, l’e-naira della banca centrale nigeriana dovrebbe fungere sia da mezzo di scambio che da riserva di valore. La valuta digitale “offrirà anche migliori prospettive di pagamento nelle transazioni al dettaglio rispetto ai pagamenti in contanti”. Si afferma che l’e-naira accelererà l’inclusione finanziaria, migliorando il commercio sia locale che internazionale. D’altra parte, il sito web ribadisce l’affermazione del CBN che l’e-naira sarà simile alla naira fisica. Il CBDC sarà scambiato tra pari e chiunque potrà tenerlo.

Nonostante tutto ciò, un nuovo rapporto suggerisce che il lancio del CBDC potrebbe essere rinviato da una grana legale che sarebbe stata presentata contro il CBN da Enaira Payment Solutions. Nella sua contestazione, Enaira Payment Solutions, costituita nel 2004, insiste di essere titolare legittima e legale del marchio Enaira.

Pertanto, per proteggersi dalle conseguenze di questo “atto illegale” da parte della CBN, la società afferma di essersi rivolta all’Alta Corte dove spera di ottenere un ordine restrittivo contro la banca centrale. Tuttavia, la società ha messo in guardia la CBN dall'”utilizzare o pretendere di utilizzare il nome Enaira per il suo prodotto o in qualsiasi altro modo”.