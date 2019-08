Centro Ericsson di Pagani (Salerno), un punto di riferimento globale per la 5G

Il centro di Ricerca e Sviluppo di Ericsson a Pagani (Salerno) è diventato un punto di riferimento mondiale per le telecomunicazioni e lo sviluppo 5G.

Ericsson ha approfittato di una recente visita di una delegazione di parlamentari per ricordare l’impegno del suo centro di Ricerca e Sviluppo di Pagani (Salerno) sempre più impegnato nella sicurezza delle reti mobili e della 5G. Venerdì scorso, Emanuele Iannetti, Amministratore delegato di Ericsson in Italia e Alessandro Pane, Direttore R&S di Ericsson in Italia, hanno spiegato ai vari deputati che il polo salernitano si dedica alle telecomunicazioni da ben 29 anni. L’azienda Ericsson invece è presente dal 1918 e conta tra le sue fila circa 3.000 professionisti, che lavorano per fornire tecnologie e servizi ai principali operatori di telecomunicazioni, e ha all’attivo 41 anni di attività di Ricerca & Sviluppo svolta all’interno dei tre centri di eccellenza mondiale di Genova, Pisa e Pagani.

Quello di Pagani è un sito di eccellenza mondiale specializzato nelle “tecnologie di archiviazione dati, i sistemi di commutazione, la sicurezza delle reti, le tecnologie cloud e la virtualizzazione”. I suoi 260 ricercatori inoltre stanno lavorando allo sviluppo del 5G e “all’evoluzione delle più moderne soluzioni software utilizzate dagli operatori di telefonia mobile in Italia e nel mondo”.

Fra le collaborazioni più importanti oggi bisogna annoverare le Università degli Studi di Napoli e di Salerno, startup e altre realtà industriali del territorio all’interno dell’Innovation Garage in cui vengono incubate idee innovative.

“È per noi un onore poter vantare un centro d’eccellenza mondiale come quello di Pagani”, ha affermato Emanuele Iannetti, Amministratore delegato di Ericsson in Italia. “È importante poter raccontare il lavoro, l’impegno e gli investimenti concreti messi in campo ogni giorno per rendere l’innovazione accessibile e sicura. Ericsson è in prima linea nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia, come il 5G, per accompagnare il Paese verso una maggiore digitalizzazione”.

Alessandro Pane, Direttore R&S di Ericsson in Italia, ha ricordato che “su 23 centri di Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Europa, ben tre sono nel nostro Paese. La Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia vanta una storia lunga 41 anni, fatta di successi, record mondiali e brevetti, a cui i ricercatori di Pagani hanno contribuito in modo significativo. L’Italia è un fiore all’occhiello della ricerca mondiale di Ericsson e riveste un ruolo di primo piano per lo sviluppo del 5G”.