Ci sono situazioni in cui anche uno dei migliori smart TV in commercio non basta: magari volete uno schermo enorme dove godervi i vostri film preferiti e le partite con gli amici, siete fissati con il design e volete qualcosa capace di “scomparire” (o comunque non dare nell’occhio) quando non viene usato, o ancora amate passare le serate d’estate in compagnia, guardando qualcosa all’aperto. In questi (e tanti altri) casi quello che vi serve è un proiettore, capace di soddisfare le vostre esigenze.

Com’è facile intuire, non esiste un proiettore capace di fare tutto quello che vi abbiamo raccontato, ma ce ne sono di diverso tipo in base alle necessità: classici, a corto raggio, portatili e così via. Oggi vogliamo descrivervi alcune delle proposte di ViewSonic, azienda famosa nel settore che offre tanti prodotti capaci di soddisfare le diverse richieste degli utenti.

ViewSonic M1+ e M1 Pro, per proiettare in libertà

Iniziamo dalle soluzioni portatili, ideali per proiettare i contenuti in totale libertà e praticamente in qualsiasi ambiente: basta una parete libera e il gioco è fatto. ViewSonic M1+ è dotato di lampada LED con risoluzione 854×480 pixel, luminosità di 300 LED Lumen e contrasto 120.000:1, distanza di proiezione da 64cm a 2,66 metri, batteria integrata, una durata operativa di oltre 30mila ore e altoparlanti da 3 watt certificati Harman Kardon.





ViewSonic M1+ può essere comodamente controllato dallo smartphone, inoltre permette di proiettare lo schermo del cellulare tramite WiFi e supporta la proiezione a 360 gradi, che consente di proiettare le immagini ovunque, anche sul soffitto o sul pavimento.

Non manca la connettività, che oltre al WiFi mette a disposizione anche il Bluetooth 4.2 (utilizzabile come ingresso/uscita audio), un ingresso HDMI 1.4 (sono supportate risoluzioni fino al Full HD), una porta USB-C, una porta USB A (che funziona sia come ingresso che come uscita), un lettore di schede MicroSD fino a 32GB e un’uscita audio jack 3,5mm. In confezione troviamo anche una pratica custodia per il trasporto, che protegge il proiettore se ad esempio lo portiamo in viaggio.

ViewSonic M1 Pro condivide molto con il modello M1+, ma si configura come prodotto di fascia più alta. Anche qui ritroviamo la proiezione a 360 gradi, l’audio Harman Kardon riprodotto da speaker da 3 watt e il supporto a risoluzioni fino al Full HD, ma ci sono diverse differenze degne di nota che lo rendono la scelta giusta per gli utenti che vogliono qualcosa come M1+, ma con caratteristiche migliori.

M1 Pro permette di proiettare immagini fino a 100 pollici con risoluzione 1280×720 pixel, ha una luminosità di 600 LED Lumen, un contrasto di 120000:1 e supporta una distanza di proiezione dai 94cm ai 3,52m, mentre anche qui la durata operativa è garantita per oltre 30mila ore. La batteria integrata può essere usata anche come powerbank, così da prolungare l’intrattenimento se si stanno riproducendo contenuti dallo smartphone.





Lo stand è molto simile a quello di M1+, ma qui sono presenti anche l’accensione e lo spegnimento automatico, inoltre la base d’appoggio funge anche da protezione della lente quando M1 Pro è chiuso. I controlli sono affidati a un touchpad nella parte posteriore, ma a bordo sono presenti anche diversi pulsanti fisici e anche qui è possibile gestire tutto direttamente dallo smartphone, inoltre in dotazione è fornito un comodissimo telecomando Bluetooth.

In termini di connettività, ViewSonic M1 Pro offre due ingressi HDMI 1.4, uscita/ingresso audio Bluetooth 4.2, una porta USB A ingresso/uscita, due ingressi USB tipo C, WiFi e uscita audio jack 3,5mm. Anche qui troviamo una comoda custodia per il trasporto del proiettore, che lo protegge da eventuali urti accidentali quando si è in viaggio.

ViewSonic X2000L-4K, per il 4K a corto raggio

Il proiettore ViewSonic X2000L-4K promette di offrire un’esperienza audiovisiva davvero eccellente. Dotato di tecnologia laser a ottica ultra corta e risoluzione 4K, il dispositivo è la scelta perfetta per gli amanti del cinema che desiderano una qualità superiore e un’esperienza coinvolgente a casa propria.





Grazie alla sua tecnologia laser al fosforo di seconda generazione, il proiettore può offrire un’autonomia fino a 20.000 ore, mentre la tecnologia proprietaria ViewSonic Cinema SuperColor, che fornisce la capacità di riprodurre il 100% dello spazio colore Rec.709, consente di apprezzare ogni dettaglio del film in modo vivido e realistico.

Il rapporto di proiezione ultra corto di 0.22 permette di proiettare un’immagine di 100″ da soli 23,4 cm di distanza, rendendolo perfetto per i piccoli spazi. Inoltre, la regolazione dei 4 angoli e la correzione a 60 punti garantiscono immagini perfettamente proporzionate da qualsiasi angolazione e possono essere proiettate anche su una superficie sferica.

Il proiettore ViewSonic X2000L-4K è disponibile in due colori, nero e bianco, e può essere facilmente adattato a qualsiasi stile di arredamento. Inoltre, gli speaker da 50W Harman Kardon offrono un suono potente e vibrante, completando l’esperienza di home theater immersiva.





Il proiettore è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi per la condivisione wireless dei contenuti dai dispositivi mobili, oltre a fornire la possibilità di proiettare ed effettuare screen-mirroring. Infine, non va dimenticata l’implementazione della tecnologia Frame Interpolation, nonché il supporto alla funzionalità HDMI ARC.

ViewSonic X1, per chi cerca un proiettore classico

Il proiettore ViewSonic X1 utilizza tecnologia LED di terza generazione, che offre immagini luminose e nitide senza la necessità di sostituire la lampada, con una durata di ben 30.000 ore. Con la sua luminosità di 3.100 Lumen, il dispositivo offre immagini brillanti e nitide a qualsiasi utilizzo.





ViewSonic X1 utilizza il sistema di proiezione OSRAM Ostar Power, che garantisce un ridotto consumo energetico. Inoltre, grazie alla copertura al 125% dello spazio colore Rec.709, si ha una gamma cromatica ampia e vibrante, amplificata dalla tecnologia proprietaria Cinema SuperColor+. Inoltre, tramite lo zoom ottico 1.3x, è possibile adeguare la dimensione della proiezione allo spazio disponibile.

Grazie agli speaker Harman Kardon, il dispositivo è in grado di offrire un suono potente e immersivo, mentre la risoluzione Full HD 1080p con HDR permette di ottenere immagini nitide e ben contrastate.

Il proiettore X1 integra una scheda Wi-Fi per effettuare lo streaming dei propri contenuti preferiti in modo facile e immediato, godendo di un’esperienza di intrattenimento personalizzata, oltre alla possibilità di fare lo screen-mirroring dei propri dispositivi.





Il dispositivo è dotato di connettività USB-C, due porte USB-A e due porte HDMI 2.0/HDCP 2.2. In aggiunta, non va dimenticato che, con i suoi 11GB di memoria interna, è possibile salvare i propri contenuti preferiti direttamente sul proiettore.

Il telecomando smart è dotato di una retroilluminazione automatica e di uno speciale rivestimento agli ioni d’argento, che garantisce la massima protezione antibatterica, certificata TÜV, per una maggiore sicurezza durante l’utilizzo.

In conclusione, ViewSonic offre una gamma completa di proiettori, ciascuno con caratteristiche specifiche e adatto a diversi scenari d’uso. Per gli amanti della portabilità e della proiezione all’aperto, i modelli M1+ e M1 Pro, disponibili rispettivamente a 419 e 599 euro, rappresentano soluzioni eccellenti, con diverse opzioni di connettività e un’ampia gamma di funzionalità. Per chi cerca un’esperienza home cinema di alta qualità e un’immagine di grande impatto, il proiettore a corto raggio X2000L-4K, proposto al prezzo di 2.699 euro, è la scelta ideale, grazie alla sua risoluzione 4K e all’ottica ultra corta. Infine, il modello X1, offerto a 1.099 euro, propone un’esperienza versatile, con una notevole durata della lampada e una vasta gamma di opzioni di connessione. La scelta del proiettore ideale dipenderà quindi dalle esigenze specifiche di ciascun utente, ma con l’offerta di ViewSonic trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, design e funzionalità non sarà un problema.