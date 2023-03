Per gli italiani una delle bevande irrinunciabili è il caffè, fondamentale per iniziare la giornata con il verso giusto e sempre pronto nel caso di visite di ospiti e amici. Se siete alla ricerca di una nuova macchinetta che vi permetta di bere degli espressi buoni come al bar, ma dalla cucina di casa vostra, vi consigliamo di dare un’occhiata alle fantastiche offerte presenti sul sito di Monclick!

Tantissime macchine da caffè delle migliori marche sono infatti in ribasso, con sconti che arrivano fino al 50% e vi permetteranno di risparmiare decine di euro sull’acquisto di un nuovo modello. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, e potrete usufruire anche della consegna gratuita su moltissimi dei prodotti del catalogo.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la Nescafé Dolce Gusto Mini Me, disponibile a 62,99€ anziché 109,99€, per un incredibile ribasso del 43%. Semplice, compatta ma estremamente versatile, vi permetterà di assaporare oltre 30 varietà di espressi e altre bevande originali come the, cioccolate calde e tisane sia calde che fredde grazie alla funzione Hot&Cold.

Vi consigliamo anche la Bialetti Gioia, che rappresenta un’occasione particolarmente imperdibile dato che con soli 52,99€ potrete portarvi a casa sia la macchinetta che ben 32 cialde originali. Il modello è stato pensato per ridurre gli ingombri, adattandosi a qualsiasi cucina e spazio, ma non per questo è meno potente: il doppio pulsante vi permetterà di scegliere tra caffè espresso e lungo, e grazie all’apricapsule incluso potrete separare facilmente l’alluminio delle cialde dalla polvere all’interno, semplificandone così lo smaltimento.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi delle tantissime macchine per il caffè in offerta sul sito di Monclick, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo completo. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire rapidamente!

