Oggi inizierà ufficialmente la nuova stagione del campionato di Serie A. Se siete alla ricerca di una soluzione economica che vi permetta di godere di alcune delle partite più emozionanti dell’anno, oltre a tutta l’emozione della Formula 1, della MotoGP e della UEFA Champions League, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova offerta di NOW, che vi permetterà di godere di tutto ciò e altro a soli 7,99€ al mese!

Fino al 27 agosto, infatti, potrete attivare la promozione, godendo di questo prezzo a dir poco conveniente per i prossimi 6 mesi. Al termine dell’offerta il Pass Sport si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino di 14,99€ al mese, permettendovi di continuare a godere di tutti i benefici del servizio. Se volete saperne di più, potete leggere i termini e condizioni sulla pagina dedicata.

Grazie al Pass Sport di NOW avrete a disposizione tutto lo sport offerto da Sky, godendo, dunque, di tantissimi canali dedicati alle vostre passioni. Potrete guardare tutta la Formula 1 e la MotoGP, la UEFA Champions League con 121 partite su 137 a stagione, la Serie A TIM 2023-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2023-24, la Serie C 2023-24, il grande tennis, le stelle del basket internazionale e tanti altri grandi eventi sportivi.

Non vi basta? Avrete anche accesso a tantissimi canali con notiziari e documentari sportivi, godendo di contenuti 24 ore su 24 su qualsiasi dispositivo decidiate di connettere al vostro account NOW, tra cui smartphone e smart TV. Anche in vacanza, dunque, non dovrete rinunciare a nessuna partita o gara, tifando per la vostra squadra preferita anche sotto l’ombrellone (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli a tema estate).

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NOW dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!