ChatGPT adesso ha il suo store, bot per tutti i gusti

Il GPT Store di OpenAI, dove gli utenti possono condividere i propri chatbot personalizzati, è stato finalmente lanciato oggi dopo un ritardo durato mesi. Questo negozio apporta ulteriori possibilità d'uso a ChatGPT ed espande l'ecosistema di OpenAI al di là di ciò che l'azienda sviluppa per i clienti.

Dopo l'annuncio del programma GPT Builder a novembre, OpenAI ha comunicato che gli utenti hanno creato oltre 3 milioni di bot. L'azienda, quindi, ha l'intenzione di mettere in evidenza settimanalmente i GPT utili all'interno del negozio.

Inizialmente, OpenAI aveva pianificato l'apertura del GPT Store a novembre, poi ha posticipato a dicembre e infine a gennaio. La piattaforma consente alle persone che hanno creato i propri chatbot di condividere pubblicamente le loro versioni di ChatGPT. Fino ad ora, solo coloro che si abbonano ai livelli a pagamento di OpenAI possono creare e utilizzare GPT personalizzati.

OpenAI ha anche annunciato l'avvio di un programma di condivisione dei ricavi con i creatori di GPT nel primo trimestre dell'anno. I creatori di GPT saranno retribuiti in base all'interazione degli utenti con i loro chatbot, ma l'azienda non ha ancora condiviso dettagli pratici su come funzionerà.

Prima dell'apertura del GPT Store, OpenAI ha dichiarato di aver istituito un nuovo sistema di revisione per garantire che i GPT personalizzati rispettino le linee guida del marchio e le politiche d'uso. Ha anche aggiornato la procedura per segnalare i GPT che gli utenti trovano dannosi o insicuri.

Il GPT Store sarà accessibile agli utenti di ChatGPT Plus e agli utenti Enterprise, oltre agli abbonati di un nuovo livello chiamato Team. Questo rappresenta una versione a pagamento di ChatGPT destinata a team più piccoli di circa 150 persone. Come ChatGPT Enterprise, ChatGPT Team offre accesso a GPT-4, DALL-E 3 e alla funzione di Analisi Dati Avanzata di OpenAI, oltre al controllo sui dati.

OpenAI ha dichiarato che i dati e le conversazioni di ChatGPT Team non verranno utilizzati per addestrare nessuno dei suoi modelli. Gli abbonati a ChatGPT Team possono anche creare GPT personalizzati per le esigenze specifiche dei loro team o utilizzare altri GPT presenti nello store.