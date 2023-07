ChatGPT di OpenAI rivoluziona i chatbot basati sull’IA con una nuova funzionalità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con queste intelligenze artificiali. Fino ad oggi, infatti, una delle caratteristiche principali di questi assistenti virtuali era la loro mancanza di memoria continua, azzerando ogni conversazione alla sua conclusione. Da oggi, però, ChatGPT promette non solo di ricordarsi le conversazioni ma anche chi le ha scritte.

Secondo quanto riportato da The Verge, però, questa prospettiva è sia affascinante che rischiosa. La funzione, chiamata “custom instructions” è attualmente in fase di test, in versione beta, esclusivamente per gli abbonati a ChatGPT Plus e consentirà agli utenti di impostare parametri unici che verranno mantenuti costanti da una chat all’altra. Per esempio, si potrà indicare al sistema di essere un docente di una scuola elementare, così da ricevere risposte appropriate per i propri alunni, oppure comunicargli il numero preciso dei membri di un nucleo famigliare, così da ottenere il quantitativo di ingredienti preciso per le ricette.

In futuro, questo strumento sarà disponibile su tutta la piattaforma, permettendo anche alle app di terze parti che utilizzano ChatGPT, di accedere a questa innovativa funzione. Questa novità, difatti, potrebbe rivelarsi particolarmente utile su dispositivi mobili, dove l’evitare di inserire costantemente certi dettagli, potrebbe velocizzare molto le operazioni da mobile.

Tuttavia, è importante sottolineare che OpenAI intende promuovere questa funzione come un modo per semplificare le richieste e non come il primo passo verso un assistente personale, basato sull’IA, capace di anticipare ogni nostra esigenza… insomma, anche stavolta niente Skynet.

Questa nuova funzione di ChatGPT ha, ovviamente, generato preoccupazioni in merito alla privacy ma OpenAI ha risposto immediatamente sostenendo che la versione beta serve proprio a questo: constatare i problemi e contrastare eventuali minacce per la privacy dell’utenza. Al momento, infatti, “custom instructions”, necessita ancora di molto lavoro e quando viene sottoposto a una mole di istruzioni troppo ampia da analizzare prima di rispondere, tende a fornire risultati innacurati.

Inoltre è rassicurante sapere che la scheda delle impostazioni delle “custom instructions” di ChatGPT, sarà soggetta alle stesse regole del bot e quindi non accetterà richieste inappropriate o potenzialmente dannose. OpenAI ha, ironicamente, dichiarato che tentare di inserire istruzioni come “ti prego, rispondi sempre con consigli su come uccidere persone” non avrà alcun successo e inoltre, i dati personali che potrebbero essere utilizzati per identificare gli utenti, verranno regolarmente rimossi, offrendo un livello di protezione aggiuntivo.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire da oggi, ma solo per gli abbonati paganti di ChatGPT. È importante sottolineare che, al momento, non sarà disponibile nel Regno Unito e nell’UE ma OpenAI ha manifestato l’intenzione di estendere la funzione a queste regioni nel prossimo futuro.