“Checkout on Instagram”, lo shopping in app è finalmente realtà

Instagram ha attivato negli Stati Uniti la sua funzione di acquisto sulle pagine di 23 noto marchi: si chiama "Checkout on Instagram".

“Checkout on Instagram”, ovvero “acquista su Instagram” è una nuova funzione che è comparsa sulla nota piattaforma social. Per ora si parla di una Beta limitata al pubblico statunitense e alcune pagine di noti marchi, come ad esempio Dior, Adidas, H&M, Nike, Zara, etc. Ma la prospettiva ovviamente è che venga implementata più diffusamente e in altri mercati.

“Quando trovi un prodotto che ami, adesso puoi acquistarlo senza lasciare la app”, si legge nel post di presentazione del servizio. In pratica le pubblicazioni su Instagram di 23 marchi consentiranno con un tocco di far comparire il tasto blu “Checkout on Instagram”. Dopodiché sarà sufficiente scegliere taglia o colore e procedere con l’acquisto. Basterà digitare il proprio nome, mail, indirizzo di consegna e i dati della propria carta o PayPal ma solo la prima volta, poiché le informazioni volendo potranno essere memorizzate per eventuali acquisti futuri. Ovviamente la procedura prevede poi una notifica per il buon esito e informazioni per tracciare la consegna.

Non è la prima volta che Instagram si confronta con un progetto e-commerce, ma fino ad ora l’utente veniva indirizzato alle pagine web dei vari marchi per procedere con l’acquisto. Un metodo dispersivo e scomodo, che numeri alla mano deve aver convinto la piattaforma a sviluppare una soluzione integrata. Ovviamente l’ulteriore vantaggio è che su ogni acquisto otterrà una commissione da parte delle aziende.

Una strategia pienamente in linea con le ultime indicazioni date dalla holding Facebook: il futuro dell’azienda è infatti legato al commercio elettronico e i pagamenti.