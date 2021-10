Christie’s mette all’asta il primo NFT di un artista africano

Dallo scorso 5 ottobre, la casa d’aste Christie’s Europe ha messo all’asta alcuni degli NFT creati dall’artista nigeriano Osinachi tramite Word, rendendolo così il primo artista africano NFT a sbarcare in un contesto internazionale. Intanto la piattaforma di social token Socialstack sta lanciando una nuova piattaforma, CommunityOS, per aiutare ad espandere la consapevolezza intorno al progetto e costruire una comunità per i fan di Osinachi.

L’artista nigeriano sta così facendo da apripista per altri artisti africani che vogliano entrare nel mercato delle aste NFT. La mostra, “Different Shades of Water”, presenta cinque delle immagini degli artisti in omaggio al dipinto di David Hockney del 1972 “Pool with Two Figures”. Osinachi dice che è “il mio modo di condensare la mia esperienza, non solo come persona di colore, ma anche come nigeriano e, più specificamente, come persona”.

Christie's in collaboration with @154artfair presents an auction of @osinachiart NFT series 'Different Shades of Water'. The online NFT auction will mark the first #NFT by a contemporary African artist offered by Christie's in Europe and is the first NFT collaboration for 1-54. pic.twitter.com/BN1fACjpZD — Christie's (@ChristiesInc) September 30, 2021

Andrew Berkowitz, co-fondatore e CEO di Socialstack, ha spiegato che i partecipanti saranno in grado di guadagnare i social token di Osinachi scattando una foto di fronte alle due opere d’arte e condividendola su Twitter.

I token sociali hanno lentamente preso slancio come un modo per creatori e artisti di monetizzare il loro lavoro. Berkowitz li vede come “una nuova classe di attività di criptovaluta che è nata negli ultimi due anni. È una criptovaluta il cui valore è legato al marchio o alla comunità sottostante che emette il token, al contrario di altre risorse crittografiche in cui il valore deriva dalla rete sottostante stessa. Questa è una sorta di nuova classe di attività per l’economia dei creatori, per le organizzazioni di impatto o le organizzazioni non profit che vogliono lanciare un token”, ha detto Berkowitz. “Ma non si tratta della tecnologia, si tratta della comunità stessa”.